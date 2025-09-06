Balões Encantados celebra 15 anos de história em missa especial no Dia da Amazônia; VEJA FOTOS

O Centro Educacional Balões Encantados viveu um momento marcante nesta sexta-feira (5). A comunidade escolar se reuniu no Santuário de São Peregrino para celebrar os 15 anos da instituição em uma missa que também homenageou a patrona, irmã Maria Stefanina Calzolari, e coincidiu com o Dia da Amazônia.

O encontro reuniu famílias, colaboradores, alunos e a comunidade católica em um clima de fé e gratidão. Para a irmã Rosa Maria Barbosa, delegada da Congregação Servas de Maria Galeazza no Brasil, a data simboliza não apenas a trajetória da escola, mas também a memória da religiosa que inspira seu nome.

“Hoje é o Dia da Amazônia e também o aniversário de nascimento da irmã Stefanina. Ela faleceu em 2001, mas sempre lembramos o 5 de setembro, porque ela amava a natureza, cultivava jardins belíssimos. Essa sintonia com a Amazônia inspira nossa celebração”, recordou.

Além da fé, a pedagoga religiosa reforçou que a missão da escola é formar crianças conscientes sobre a importância da vida e do meio ambiente. “Na nossa escola há uma preocupação constante com o cuidado da vida, seja humana ou animal. Temos uma fazendinha, onde os alunos convivem com animais, plantam verduras e flores. Essas experiências despertam neles a sensibilidade para a ecologia e para a preservação da nossa floresta”, destacou.

Esse compromisso é sentido pelas famílias que confiam a educação de seus filhos à instituição. Para a mãe Pâmela Anastácio, o Centro Balões Encantados vai além das salas de aula. “A escola ensina português e matemática, mas também fé, valores familiares e respeito. Isso é de fundamental importância. É uma alegria imensa ver nosso filho crescendo em um ambiente que cuida da Mãe Terra e valoriza momentos como esse”, afirmou.

O casal Rodrigo e Carol, também compartilhou a emoção de participar da celebração. Rodrigo destacou a importância de unir fé e formação. “A escola tem papel fundamental no caráter e nas escolhas das crianças. Estar em um ambiente religioso dá a elas a chance de viver a fé de forma livre e consciente”, disse.

Ele lembrou a trajetória da filha na instituição. “A Isabel está na escola desde o início da vida escolar. Balões Encantados se tornou parte da nossa família. Queremos parabenizar a escola por esses 15 anos e desejar que siga iluminando muitas outras histórias”, completou.

Entre cantos, orações e homenagens, a missa reafirmou a missão do Centro Balões Encantados: ser mais do que uma escola, um espaço de formação integral, onde fé, educação e cuidado com a Amazônia caminham juntos.

VEJA FOTOS: