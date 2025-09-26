26/09/2025
Universo POP
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17

Banco do Brasil: servidor ganharia R$ 1 milhão para dar senha a hacker

O caso é investigado sob os crimes de invasão de dispositivo informático e associação criminosa.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou operação nesta quinta-feira (26/9) para interromper uma tentativa milionária de fraude contra o Banco do Brasil. De acordo com as investigações, um funcionário da área de tecnologia da instituição bancária teria aceitado a quantia de R$ 1 milhão para repassar suas credenciais de acesso a cr1minosos.

Com essas informações, os fraudadores poderiam invadir os sistemas internos e realizar operações bancárias de alto impacto financeiro, de acordo com apurações da Divisão de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM/CORF).

Servidor ganharia R$ 1 milhão para dar senha a hacker/Foto: Reprodução

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais recolheram um notebook e um celular que continham vasta materialidade e agora serão analisados pela perícia. Graças à ação conjunta da Polícia Civil e da equipe de segurança do Banco do Brasil, a ofensiva criminosa foi neutralizada antes que o golpe fosse consumado, evitando um prejuízo que poderia chegar à casa dos milhões.

O caso é investigado sob os crimes de invasão de dispositivo informático e associação criminosa.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost