Barco é furtado durante a madrugada em Rio Branco; empresária pede ajuda para localizar

Um barco foi subtraído nas proximidades do bairro Manoel Julião, em Rio Branco, próximo ao Condomínio Paineiras, durante a madrugada desta quarta-feira (17). O caso chamou atenção devido à ação rápida dos suspeitos e ao local movimentado.

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que a embarcação estava estacionada em via pública antes de ser levada. De acordo com as imagens, o furto contou com o apoio de uma caminhonete Mitsubishi L200, de cor cinza.

A empresária proprietária, Janaína Dombrowski, divulgou o caso nas redes sociais e solicita a colaboração da população para encontrar pistas que levem à recuperação do bem. Ela disponibilizou seu perfil no Instagram (@janadombrowski) para quem tiver informações relevantes.

Veja o vídeo: