Bebê nasce com dois dentes e surpreende família

Segundo Edivanei, assim que os médicos constataram a situação rara, chamaram a equipe de odontologia para avaliar o caso. “Então, foi feita a remoção dos dentinhos, tudo bem explicado e com muito cuidado, pelo fato de ser recém-nascido”, disse.

A extração foi necessária porque os dentes estavam moles, o que poderia trazer riscos, como engasgo ou até aspiração. “Isso tudo para evitar vários riscos, como ele engolir ou aspirar para algum órgão”, destacou o pai. Após o procedimento, a equipe orientou os pais sobre os cuidados pós-retirada e o acompanhamento ao longo do crescimento do bebê.

Durante os dias em que permaneceu internado, Yan Matteo foi acompanhado de perto pelos profissionais, que também esclareceram todas as dúvidas da família. A recuperação ocorreu de maneira tranquila. Com bom humor, o pai brincou: “Eu já tinha ouvido falar que recém-nascidos podiam ter dentes, mas nunca tinha visto pessoalmente. Aí veio o Yan Matteo, prova viva de que a medicina sempre surpreende a gente.”

E sobre os dentes retirados? O papai fez questão de guardá-los. “Fiquei muito feliz pela descoberta e sim, guardei os dois dentões, que vamos manter com muito amor”, contou orgulhoso.

Em nota ao Correio, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que o parto ocorreu de madrugada e, logo em seguida, a equipe odontológica foi acionada para a extração, a fim de evitar riscos ao bebê.

Bebês com dentes?

Casos como esse são incomuns. De acordo com a odontopediatra Ilana Marques, da IGM Odontologia para Família, alguns bebês podem nascer com dentes, chamados de dentes natais, ou desenvolvê-los nos primeiros 30 dias de vida, conhecidos como dentes neonatais. “Na maioria das vezes, esses dentes são semelhantes aos de leite, mas podem apresentar raízes pouco desenvolvidas, o que os torna mais frágeis”, explica.

Segundo a especialista, eles costumam surgir na região dos incisivos inferiores e podem causar irritações na língua do bebê ou incômodos para a mãe durante a amamentação. Por isso, ela reforça: “O acompanhamento odontopediátrico desde cedo é fundamental para garantir a saúde bucal e prevenir complicações no desenvolvimento da dentição.”