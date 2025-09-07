07/09/2025
Bittar garante que anistia será aprovada no Congresso e no Senado: 'Faremos o nosso dever'

Estratégia da bancada bolsonarista é aprovar a proposta primeiro na Câmara dos Deputados

Durante o ato Reaja Brasil, realizado neste domingo (7), em Rio Branco, o senador Márcio Bittar, um dos principais nomes da direita no Acre, afirmou que o projeto que prevê a anistia aos presos do 8 de janeiro será aprovado tanto no Congresso Nacional quanto no Senado Federal.

Bittar garante que anistia será aprovada no Congresso e no Senado. Foto: ContilNet

“Eu sei que todos vão ser condenados. Mas nós, do Congresso Nacional, faremos a anistia. O Supremo Tribunal Federal está encenando a última peça de uma farsa, de um crime que nunca aconteceu, de uma tentativa de golpe de Estado que nunca existiu. Eles vão cumprir essa fase, mas nós, do Congresso, cumpriremos a nossa tarefa, o nosso dever: pacificar o país. E vamos pacificar com a anistia”, declarou.

Segundo Bittar, a estratégia da bancada bolsonarista é aprovar a proposta primeiro na Câmara dos Deputados e, em seguida, no Senado Federal.

Veja a declaração:


