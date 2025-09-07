07/09/2025
Bolsonaristas ‘marcham’ durante ato que pede anistia dos presos do 8 de janeiro em Rio Branco

Movimento defende a anistia aos presos dos atos de 8 de janeiro, em Brasília

Neste domingo (7), dezenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro participaram do ato Reaja Brasil, realizado no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco. Vestidos de verde e amarelo e empunhando bandeiras do Brasil, os manifestantes fizeram uma “marcha” simbólica.

Bolsonaristas ‘marcham’ durante ato que pede anistia dos presos do 8 de janeiro em Rio Branco. Foto: ContilNet

O movimento defende a anistia aos presos dos atos de 8 de janeiro, em Brasília, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas, e também se posiciona contra a prisão de Bolsonaro, além de pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre os presentes estavam políticos da bancada acreana no Congresso Nacional e lideranças partidárias ligadas à direita. Durante os discursos, os organizadores reforçaram que o ato não foi apenas em defesa de Bolsonaro, mas, segundo eles, “em defesa da democracia e do Brasil”.

Movimento defende a anistia aos presos dos atos de 8 de janeiro, em Brasília. Foto: ContilNet

Apesar do tom crítico às decisões do Judiciário, o protesto ocorreu de forma pacífica, com cantos do hino nacional e palavras de ordem pedindo liberdade aos investigados e condenados pelos ataques de 8 de janeiro.

Veja o vídeo:

