Bolsonaristas ‘marcham’ durante ato que pede anistia dos presos do 8 de janeiro em Rio Branco

Neste domingo (7), dezenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro participaram do ato Reaja Brasil, realizado no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco. Vestidos de verde e amarelo e empunhando bandeiras do Brasil, os manifestantes fizeram uma “marcha” simbólica.

O movimento defende a anistia aos presos dos atos de 8 de janeiro, em Brasília, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas, e também se posiciona contra a prisão de Bolsonaro, além de pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre os presentes estavam políticos da bancada acreana no Congresso Nacional e lideranças partidárias ligadas à direita. Durante os discursos, os organizadores reforçaram que o ato não foi apenas em defesa de Bolsonaro, mas, segundo eles, “em defesa da democracia e do Brasil”.

Apesar do tom crítico às decisões do Judiciário, o protesto ocorreu de forma pacífica, com cantos do hino nacional e palavras de ordem pedindo liberdade aos investigados e condenados pelos ataques de 8 de janeiro.

Veja o vídeo: