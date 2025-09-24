BOPE apreende drogas avaliadas em mais de R$ 150 mil em área de mata em Rio Branco

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar apreendeu, na tarde desta quarta-feira (24), mais de R$ 150 mil em drogas em uma área de mata no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

A ação ocorreu após denúncia sobre a existência de entorpecentes na região. Equipes das companhias GIRO e CHOQUE realizaram buscas no Beco da Olaria e localizaram o material enterrado e coberto por palheiras, técnica usada para tentar dificultar a identificação.

No total, foram apreendidos 33 tijolos de maconha, pesando 33,920 kg, e dois tijolos de cocaína, com 1,922 kg. Segundo o capitão Furtado, do BOPE, o entorpecente foi avaliado em mais de R$ 150 mil.

Nenhum suspeito foi preso durante a operação. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Combate ao Narcotráfico (Denarc), que ficará responsável pelas investigações.

