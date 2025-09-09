Borderlands 4 é destaque nos lançamentos da semana; confira

Semana de lançamentos tem como destaque a chegada do mais novo capítulo da série Borderlands e a primeira expansão para Kingdom Come: Deliverance 2.

Borderlands 4 é destaque nos lançamentos da semana

Borderlands 4 – 12 de setembro – PS5, XBSX/S, PC

O famoso “looter shooter” da Gearbox/2K leva a aventura para Kairós, sob a ordem do Senhor do Tempo. Quatro novos Caça-Arcas (Vex, Rafa, Amon e Harlowe), árvores de talentos, arsenal insano e movimento mais ágil (pulo duplo, planar, esquiva). Coop de até 4 jogadores. No PS5/Xbox Series/PC (Steam e Epic) por R$ 379,90; Switch 2 em outubro.

Kingdom Come: Deliverance 2 – Legacy of the Forge – 9 de setembro – PS5, XBSX/S, PC

Primeira expansão do RPG medieval da Warhorse/Deep Silver. Henry pode abraçar o legado do pai e tornar-se mestre ferreiro em Kuttenberg. Gestão da loja, novas tramas (20–30 horas). Requer o jogo base (R$ 349,90 nos consoles; a partir de R$ 299 no PC).

NHL 26 – 12 de setembro – PS5, XBSX/S

EA Sports evolui a IA para ICE-Q 2.0, adiciona 28 novos X-Factors e um sistema de defesas de reflexo/proximidade para goleiros. A partir de R$ 349.

Bubsy in: The Purrfect Collection – 9 de setembro – PS5, XBSX/S, SW, PC

Coletânea da Limited Run/Atari com Bubsy 1 & 2 (SNES/MD/GB), Fractured Furry Tales (Jaguar) e Bubsy 3D (PS1) — agora com melhorias de câmera/controles, save/rewind, artes e entrevistas.

Garfield Kart 2: All You Can Drift – 10 de setembro – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Corridas em três “mundos” (noir, piratas, faroeste) com Garfield e turma. Local até 4 e online até 8. PS5 por R$ 169,90; Switch por R$ 159,90.

Firefighting Simulator: Ignite – 9 de setembro – PS5, XBSX/S, PC

Da equipe de Construction Simulator: mais de 35 missões, física de fogo/água/fumaça na Unreal 5, coop de até 4. PS5 R$ 256,50; Series R$ 159,95; PC a partir de R$ 100.

Roman Sands RE:Build – 12 de setembro – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Aventura investigativa surreal da Arbitrary Metric/Serenity Forge: um resort à beira do fim do mundo, pedidos enigmáticos de hóspedes e a busca por uma saída.

Karma: The Dark World – 10 de setembro – XBSX/S

Terror/suspense da Pollard Studio/Wired Productions em 1984, Europa Oriental distópica. Investigue memórias de suspeitos para expor a verdade.

Gloomy Eyes – 12 de setembro – PS5, XBSX/S, SW, PC

Plataforma/puzzle com estética à la Tim Burton (Arte France/Untold Tales). Gloomy (zumbi) e Nena (humana) buscam o Sol para devolver a luz do dia.

Baki Hanma: Blood Arena – 11 de setembro – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Baseado no anime da Netflix. Combate em 2D com câmera “atrás do lutador”, no estilo Punch-Out!!. Lutas icônicas, golpes telegráficos e gráficos desenhados à mão. No Switch por R$ 166,99.

Fontes: Tech Tudo

Redigido por: ContilNet