Botafogo Academy mantém invencibilidade no sub-11 com vitória por 3 x 1 sobre Vila Acre

O Botafogo Academy não dá chances aos adversários. Em mais uma exibição dominante, a equipe goleou o Vila Acre por 3 x 1 e segue imbatível no campeonato sub-11 disputado em Rio Branco. Lukinha foi o grande nome da partida ao balançar as redes duas vezes, enquanto Victor fechou a conta para o time comandado pelo técnico Thomaz e sua qualificada comissão técnica, composta por Davi, Paulo e outros profissionais.

Mas, o que mais impressiona é a qualidade dos reforços vindos de Sena Madureira. Keirryson, Lorenzo, Davi Luiz (conhecido como Vampetinha) e Arão não apenas participaram da vitória – eles foram protagonistas. Estes jovens talentos, lapidados na escolinha Sena Esporte pelo experiente professor Júlio César, mostram que o interior acreano é celeiro de futuros craques.

A parceria estratégica entre Sena Madureira e Rio Branco tem dado frutos extraordinários. O empresário Vampeta, grande incentivador do futebol de base, uniu forças com o professor Júlio César para levar cinco promissores atletas ao Botafogo Academy: Keirryson, Lorenzo, Vampetinha, Arão e Pietro. O único desfalque foi Pietro, que se recupera de lesão, mas já tem presença confirmada para o próximo duelo.

O teste de fogo será no domingo (7), quando o Botafogo Academy enfrentará o tradicional Galvez. A expectativa é alta para ver se a invencibilidade resistirá a mais este desafio.

Enquanto isso, o clube acelera seus planos de crescimento. No dia 13 de setembro, será inaugurado o moderno Centro de Treinamento (CT) da equipe – uma estrutura de dar inveja a clubes profissionais, com dois campos padrão FIFA, alojamentos completos e instalações que prometem revolucionar a formação de atletas no Acre.

Com investimento pesado na base e olheiros atentos aos talentos do interior, o Botafogo Academy não está apenas vencendo partidas – está construindo o futuro do futebol acreano.