Brasil encara a Bolívia a 4.000 m de altitude: veja horário e onde assistir

A Seleção Brasileira visita a Bolívia nesta terça-feira (9/9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal El Alto, em La Paz — mais de 4 mil metros de altitude. O duelo vale pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O Brasil chega tranquilo: já garantido no Mundial, ocupa a 2ª posição com 28 pontos após vencer o Paraguai por 1 x 0. Do outro lado, a Bolívia (8ª colocada, 17 pontos) ainda sonha com a repescagem: precisa derrotar a Seleção e torcer para que a Venezuela não vença a Colômbia.

Onde assistir: Globo, SporTV e GE TV.

Horário: 20h30 (de Brasília).

Local: Estádio Municipal El Alto, La Paz (altitude superior a 4.000 m).

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo — última rodada.

