24/04/2026
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Semifinais da Superliga Feminina; veja onde assistir

Superliga Feminina define hoje finalistas em jogos decisivos no RJ e BH.

Por Redação ContilNet 24/04/2026 às 08:14
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Semifinais da Superliga Feminina; veja onde assistir
Foto: Paula Reis/CRF

O vôlei brasileiro vive uma noite sem precedentes. Pela primeira vez desde a temporada 2018/2019, as duas séries de semifinais da Superliga Feminina chegaram ao terceiro e decisivo jogo. Com as arquibancadas do Maracanãzinho e da Arena UniBH lotadas, o país conhecerá hoje os dois finalistas que duelarão pelo título no dia 3 de maio.

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Programação e Onde Assistir Ao Vivo

Confronto Horário Local Transmissão
Gerdau Minas x Osasco/São Cristóvão Saúde 18h30 Arena UniBH (BH) SporTV 2
Sesc RJ Flamengo x Dentil Praia Clube 21h00 Maracanãzinho (RJ) SporTV 2

Minas x Osasco: A Despedida de Ícones

O Minas, dono da segunda melhor campanha, joga em casa após devolver o 3 a 0 no Osasco em plena capital paulista.

  • O Fator Kudiess: A central Julia Kudiess, eleita a melhor em quadra no jogo 2, faz sua despedida da torcida mineira antes de partir para a liga italiana.

  • Última Dança: Do lado de Osasco, a lendária líbero Camila Brait entra em quadra para tentar adiar o fim de sua carreira vitoriosa, já que anunciou aposentadoria para o fim desta temporada.

Com informações do O Globo.

Flamengo x Praia Clube: O Clássico do “Tie-Break”

O Flamengo, líder da fase classificatória, conta com a força do Maracanãzinho após uma virada épica no jogo 2, onde salvou quatro match-points.

  • Poder de Reação: O Praia Clube venceu o primeiro jogo com facilidade, mas viu o Flamengo empatar a série liderado pelos saques agressivos da oposta Tainara.

  • Vantagem Histórica: Nas últimas temporadas, a equipe que venceu o segundo jogo após perder o primeiro garantiu a classificação no terceiro duelo em todas as ocasiões. Será que o Flamengo mantém a escrita?

Grande Final

Os vencedores de hoje se enfrentarão em jogo único no dia 3 de maio (domingo), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Vale lembrar que os ingressos para a finalíssima já estão esgotados.

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