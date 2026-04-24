Saiba onde assistir a Real Betis x Real Madrid ao vivo

O Real Madrid entra em campo hoje focado em manter a liderança e a pressão sobre seus rivais diretos. Do outro lado, o Real Betis, jogando em casa com o apoio de sua torcida fervorosa, tenta quebrar o favoritismo madrilenho para subir na tabela.
Informações da Partida
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Data: Sexta-feira, 24 de abril de 2026
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Horário: 16h (horário de Brasília)
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Local: Estádio Benito Villamarín, Sevilha, Espanha
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Rodada: 32ª rodada da La Liga
Com informações do Metrópoles.
Onde Assistir Ao Vivo
Para os torcedores no Brasil, a partida terá transmissão exclusiva pelos canais do grupo Disney:
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TV Fechada: ESPN (transmissão com narração e comentários em português).
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Streaming: Disney+ (transmissão simultânea para assinantes da plataforma).
Prováveis Escalações
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Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Chadi Riad e Abner; Guido Rodríguez, Isco e Johnny Cardoso; Ayoze Pérez, Pablo Fornals e Willian José. Técnico: Manuel Pellegrini.
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Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Éder Militão e Mendy; Valverde, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.
O que esperar do jogo?
O Real Madrid chega embalado por uma sequência de vitórias, contando com o brilho de seu trio ofensivo. Já o Betis aposta na criatividade de Isco, ex-jogador merengue, para tentar furar a defesa menos vazada da competição. A promessa é de um jogo aberto e de muita intensidade técnica.