24/04/2026
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Saiba onde assistir a Real Betis x Real Madrid ao vivo

Real Betis e Real Madrid jogam hoje; assista ao vivo na ESPN e Disney+

Por Redação ContilNet 24/04/2026 às 07:52
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Saiba onde assistir a Real Betis x Real Madrid ao vivo
Reprodução/Instagram/Real Madrid

O Real Madrid entra em campo hoje focado em manter a liderança e a pressão sobre seus rivais diretos. Do outro lado, o Real Betis, jogando em casa com o apoio de sua torcida fervorosa, tenta quebrar o favoritismo madrilenho para subir na tabela.

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Informações da Partida

  • Data: Sexta-feira, 24 de abril de 2026

  • Horário: 16h (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Benito Villamarín, Sevilha, Espanha

  • Rodada: 32ª rodada da La Liga

Com informações do Metrópoles.

Onde Assistir Ao Vivo

Para os torcedores no Brasil, a partida terá transmissão exclusiva pelos canais do grupo Disney:

  1. TV Fechada: ESPN (transmissão com narração e comentários em português).

  2. Streaming: Disney+ (transmissão simultânea para assinantes da plataforma).

Prováveis Escalações

  • Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Chadi Riad e Abner; Guido Rodríguez, Isco e Johnny Cardoso; Ayoze Pérez, Pablo Fornals e Willian José. Técnico: Manuel Pellegrini.

  • Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Éder Militão e Mendy; Valverde, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

O que esperar do jogo?

O Real Madrid chega embalado por uma sequência de vitórias, contando com o brilho de seu trio ofensivo. Já o Betis aposta na criatividade de Isco, ex-jogador merengue, para tentar furar a defesa menos vazada da competição. A promessa é de um jogo aberto e de muita intensidade técnica.

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