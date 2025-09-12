“Brasil teve sucesso onde os EUA falharam”, diz NYT sobre Bolsonaro

O jornal norte-americano The New York Times publicou, nesta sexta-feira (12/9), um artigo de opinião no qual afirma que o “Brasil teve sucesso onde os Estados Unidos falharam”. A análise foi feita após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e 3 meses de prisão, por liderar uma trama golpista para tentar se manter no poder após a derrota eleitoral de 2022.

“Esses acontecimentos contrastam fortemente com os Estados Unidos, onde o presidente Trump, que também tentou anular uma eleição, foi enviado não para a prisão, mas de volta à Casa Branca”, escreveu o artigo assinado por Steven Levitsky, professor de Harvard, e Filipe Campante, professor da Universidade Johns Hopkins, nos EUA.

Condenação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nessa quinta-feira (11/9), Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e 3 meses de prisão, por liderar uma trama golpista para tentar manter-se no poder após a derrota eleitoral de 2022.

O julgamento terminou com o placar de 4 x 1: os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin votaram pela condenação; Luiz Fux votou pela absolvição.

As defesas do ex-presidente e de outros sete aliados, que também foram condenados, podem recorrer a recursos previstos na legislação, mas os caminhos são limitados e, em sua maioria, não permitem rever a decisão final tomada pela Primeira Turma.

Após a conclusão do julgamento, o próximo passo é a publicação do acórdão, documento que formaliza os votos e a decisão dos ministros.

Segundo o artigo, que compara a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro com a do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eles afirmam que Trump “não se limitou a criticar o esforço do Brasil em defender a democracia: ele também a puniu”.

A citação faz referência à decisão de Trump de impor uma tarifa de 50% sobre a maioria das exportações brasileiras, além de sanções contra ministros do STF.

“Em suma, o governo Trump tem buscado usar tarifas e sanções para intimidar os brasileiros a subverter seu sistema jurídico — e, consequentemente, sua democracia”, analisou o artigo.

O jornal apontou que o governo norte-americano “está punindo os brasileiros por fazerem algo que os americanos deveriam ter feito, mas não fizeram: responsabilizar um ex-presidente por tentar anular uma eleição”.

Em 2024, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou acusações contra Trump por “seus esforços para anular a eleição de 2020”.

“Trump violou a regra fundamental da democracia quando se recusou a aceitar a derrota na eleição de 2020 e tentou anular os resultados em uma campanha que culminou na insurreição de 6 de janeiro de 2021” citou o jornal, em relação a invasão no capitólio.

Para complementar, o artigo destaca que Bolsonaro “inspirou-se fortemente no manual de Trump”.

No fim, eles alegam que “a democracia brasileira é hoje mais saudável do que a americana. Conscientes do passado autoritário do país, as autoridades judiciais e políticas brasileiras não deram a democracia por garantida”.