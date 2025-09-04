Brasil vence Chile no Maracanã e mantém segunda posição nas Eliminatórias

Gols de Estevão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães garantem vitória da Seleção Brasileira

O Brasil encerrou sua última partida em casa nas Eliminatórias Sul-Americanas com uma vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã. Estevão abriu o placar ainda no primeiro tempo, seguido por Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, que fecharam o resultado.

Com o triunfo, a Seleção Brasileira chega a 25 pontos e mantém a segunda posição na tabela, mesma pontuação do vice-líder Equador. O Chile, lanterna com 10 pontos, não conseguiu ameaçar a defesa brasileira, que contou com boa atuação de Alisson e Bruno Guimarães.

Seleção Brasileira comemora um dos três gols contra o Chile no Maracanã/Foto: Reprodução

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, em El Alto, para enfrentar a Bolívia na última rodada das Eliminatórias antes da Copa do Mundo.

Veja o vídeo:

