Brasil vence Chile no Maracanã e mantém segunda posição nas Eliminatórias

O Brasil encerrou sua última partida em casa nas Eliminatórias Sul-Americanas com uma vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã. Estevão abriu o placar ainda no primeiro tempo, seguido por Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, que fecharam o resultado.
Com o triunfo, a Seleção Brasileira chega a 25 pontos e mantém a segunda posição na tabela, mesma pontuação do vice-líder Equador. O Chile, lanterna com 10 pontos, não conseguiu ameaçar a defesa brasileira, que contou com boa atuação de Alisson e Bruno Guimarães.
O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, em El Alto, para enfrentar a Bolívia na última rodada das Eliminatórias antes da Copa do Mundo.
Veja o vídeo: