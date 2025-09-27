27/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

BRTL Rio Branco: Lutador com síndrome de down é ovacionado ao entrar com hino do Flamengo”

Evento ocorreu na noite deste sábado (27), no Maison Borges

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A noite de combates do BRTL Fight Combat, em Rio Branco, ganhou um momento especial e inesquecível quando Renan Orlanda, atleta acreano portador de síndrome de Down, subiu ao octógono e foi ovacionado pelo público.

BTRL Rio Branco: Lutador com síndrome de down é ovacionado ao entrar com hino do Flamengo. Foto: Reprodução

Renan, que treina há nove anos e integra a equipe do lutador profissional Thomas Bryan, entrou no evento ao som do hino do Flamengo, arrancando aplausos e gritos da torcida. O clima foi de pura emoção, e a vibração das arquibancadas marcou uma das cenas mais fortes da noite.

Em sua luta, Renan mostrou dedicação e técnica, conquistando a vitória e celebrando a superação de barreiras. Para o público presente, o combate não foi apenas sobre artes marciais, mas sobre inclusão e inspiração.

Thomas Bryan, que tem uma carreira consolidada com lutas dentro e fora do Brasil, destacou a importância da conquista do seu aluno. Segundo ele, o desempenho de Renan é fruto de anos de treinamento e disciplina, além de mostrar que o esporte pode ser um espaço democrático, capaz de transformar vidas.

A luta representou muito mais do que um resultado no card: foi a prova de que o MMA no Acre pode também ser palco de representatividade, valorizando atletas que desafiam limites e escrevem histórias de superação.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost