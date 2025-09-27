BRTL Rio Branco: Lutador com síndrome de down é ovacionado ao entrar com hino do Flamengo”

A noite de combates do BRTL Fight Combat, em Rio Branco, ganhou um momento especial e inesquecível quando Renan Orlanda, atleta acreano portador de síndrome de Down, subiu ao octógono e foi ovacionado pelo público.
Renan, que treina há nove anos e integra a equipe do lutador profissional Thomas Bryan, entrou no evento ao som do hino do Flamengo, arrancando aplausos e gritos da torcida. O clima foi de pura emoção, e a vibração das arquibancadas marcou uma das cenas mais fortes da noite.
Em sua luta, Renan mostrou dedicação e técnica, conquistando a vitória e celebrando a superação de barreiras. Para o público presente, o combate não foi apenas sobre artes marciais, mas sobre inclusão e inspiração.
Thomas Bryan, que tem uma carreira consolidada com lutas dentro e fora do Brasil, destacou a importância da conquista do seu aluno. Segundo ele, o desempenho de Renan é fruto de anos de treinamento e disciplina, além de mostrar que o esporte pode ser um espaço democrático, capaz de transformar vidas.
A luta representou muito mais do que um resultado no card: foi a prova de que o MMA no Acre pode também ser palco de representatividade, valorizando atletas que desafiam limites e escrevem histórias de superação.
Veja o vídeo: