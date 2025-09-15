Câmara cria nova frente parlamentar para combater excesso em processos administrativos na capital

A Câmara Municipal de Rio Branco instituiu nesta segunda-feira (15) a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Excesso de Burocracia, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

O grupo, de caráter suprapartidário, tem como objetivo simplificar procedimentos administrativos e fortalecer políticas que incentivem a desburocratização. Todos os vereadores podem integrar a frente, sendo oficialmente designados pela presidência da Câmara.

Entre as ações previstas estão o acompanhamento de propostas legislativas voltadas à simplificação de normas, a realização de encontros com a Prefeitura, sindicatos, associações e órgãos federais, além da articulação de agendas em Brasília e junto à bancada estadual quando necessário.

A Frente também funcionará como canal de diálogo entre o poder público, empresas e sociedade civil, recebendo demandas e encaminhando-as aos setores competentes. Eventos, debates e encontros sobre o tema também estão previstos, para engajar a população e estimular a participação do setor privado.

A resolução entrou em vigor imediatamente após sua publicação e foi assinada pelo presidente da Câmara, Joabe Lira, e pelo 1º secretário, Felipe Tchê, oficializando a criação da frente e suas competências.