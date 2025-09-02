Câmara analisa pacote de leis voltados ao combate à hipersexualização e adultização infantil

A Câmara Municipal de Rio Branco começou a analisar nesta terça-feira (2) um pacote de projetos de lei da vereadora Elzinha Mendonça (PSB) voltado à proteção da infância e ao combate à adultização e à hipersexualização precoce de crianças e adolescentes.

Os projetos chegam em um momento em que o tema tem ganhado repercussão nacional, após denúncias envolvendo influenciadores digitais e a prisão de Hitalo Santos, acusado de expor crianças de forma inapropriada nas redes sociais.

Ao todo, foram apresentados 10 projetos de leis direcionados ao público infantil, que versam sobre: