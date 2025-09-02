Câmara analisa pacote de leis voltados ao combate à hipersexualização e adultização infantil

Ao todo, foram apresentados 10 projetos de leis direcionados ao público infantil

A Câmara Municipal de Rio Branco começou a analisar nesta terça-feira (2) um pacote de projetos de lei da vereadora Elzinha Mendonça (PSB) voltado à proteção da infância e ao combate à adultização e à hipersexualização precoce de crianças e adolescentes.

Câmara de Rio Branco analisa pacote de leis voltados ao combate à hipersexualização e adultização infantil. Foto: Reprodução

Os projetos chegam em um momento em que o tema tem ganhado repercussão nacional, após denúncias envolvendo influenciadores digitais e a prisão de Hitalo Santos, acusado de expor crianças de forma inapropriada nas redes sociais.

Ao todo, foram apresentados 10 projetos de leis direcionados ao público infantil, que versam sobre:

  • Criação de campanhas permanentes contra a adultização infantil no município;
  • Proibição de publicidade dirigida a crianças em locais públicos e privados de acesso coletivo, como escolas, praças e eventos;
  • Criação do Selo “Infância Protegida” e do Selo “Ambiente Amigo da Infância”, para reconhecer estabelecimentos que adotem práticas de proteção à infância;
  • Regras específicas para eventos com participação infantil, como horários adequados, proibição de figurinos e músicas inadequadas e presença obrigatória de responsáveis;
  • Instituição do programa “Infância é para Brincar”, com ações educativas, culturais e recreativas voltadas à proteção da infância;
  • Formação continuada anual para profissionais da educação, saúde e assistência social sobre prevenção à adultização e escuta especializada.

