Câmara deve votar afastamento de Clendes Vilas Boas até quinta-feira, garante Joabe Lira

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, afirmou nesta terça-feira (2) que o requerimento que pede o afastamento do superintendente de Transportes e Trânsito (RBTrans), Clendes Vilas Boas, acusado de supostas práticas de assédio moral, será colocado em pauta até a próxima quinta-feira (4).

SAIBA MAIS: MP recomenda que Prefeitura apure denúncias de assédio moral contra Clendes na RBTrans; veja

Segundo Joabe, a votação ainda não ocorreu porque o Legislativo estava priorizando outros projetos considerados urgentes para a população, como a prorrogação do Refis do IPTU e a criação do fundo voltado para a agricultura.

“Agora que esses dois projetos foram aprovados, vamos dar andamento aos demais requerimentos que já estavam protocolados na Casa, inclusive o que trata do afastamento do senhor Clendes Vilas Boas”, explicou.

O parlamentar ressaltou que a Câmara tomou providências assim que recebeu as denúncias, acolhendo as pessoas que procuraram o Legislativo e encaminhando as informações ao MPAC.

“Estamos tratando esse caso com responsabilidade e transparência. O Ministério Público é o órgão competente para investigar e tomar os encaminhamentos necessários”, disse.

A Comissão da Mulher já havia formalizado as denúncias recebidas contra o gestor e encaminhado o caso ao Ministério Público do Acre (MPAC), que deu início às apurações na última semana.

Acusações de favorecimento

Questionado sobre alegações da oposição de que estaria protegendo o superintendente a pedido do prefeito Tião Bocalom, Joabe negou.

“Não existe isso. Temos compromisso com a instituição, com os direitos funcionais, com as pessoas que fizeram denúncias e também com quem vai se defender. O que temos feito é pautado no trabalho e na transparência”, destacou.