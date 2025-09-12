Câmara dos Deputados autoriza novo concurso com salários de até R$ 29,4 mil

O novo concurso da Câmara dos Deputados foi oficialmente autorizado pelo presidente da Casa, Hugo Motta, em edição extra do Diário Oficial da Câmara publicada nesta quinta-feira (11/9). O PLOA 2026 prevê o provimento de 56 cargos, com salários que variam de R$ 19,6 mil a R$ 29,4 mil.

Cargos autorizados

Analista Legislativo – atribuições:

Registro e Redação

Processo Legislativo e Gestão

Comunicação Social

Documentação e Informação Legislativa

Museólogo

Engenheiro

Médico

Técnico Legislativo – atribuições:

Policial Legislativo Federal

Assistente Legislativo e Administrativo

O que esperar do edital

O documento trará a definição de requisitos de escolaridade , conteúdo programático , etapas de avaliação e lotação .

Cronograma com prazos de inscrição, provas e resultados será divulgado pela Câmara após os trâmites internos.

Por que ficar de olho

Remunerações atrativas e amplo leque de áreas tornam o concurso um dos mais aguardados do Legislativo.

A previsão no PLOA 2026 indica perspectiva real de provimento durante o próximo exercício orçamentário.

Resumo do concurso Câmara dos Deputados

