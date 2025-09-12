Câmara dos Deputados autoriza novo concurso com salários de até R$ 29,4 mil

O novo concurso da Câmara dos Deputados foi oficialmente autorizado pelo presidente da Casa, Hugo Motta, em edição extra do Diário Oficial da Câmara publicada nesta quinta-feira (11/9). O PLOA 2026 prevê o provimento de 56 cargos, com salários que variam de R$ 19,6 mil a R$ 29,4 mil.
Cargos autorizados
Analista Legislativo – atribuições:
-
Registro e Redação
-
Processo Legislativo e Gestão
-
Comunicação Social
-
Documentação e Informação Legislativa
-
Museólogo
-
Engenheiro
-
Médico
Técnico Legislativo – atribuições:
-
Policial Legislativo Federal
-
Assistente Legislativo e Administrativo
O que esperar do edital
-
O documento trará a definição de requisitos de escolaridade, conteúdo programático, etapas de avaliação e lotação.
-
Cronograma com prazos de inscrição, provas e resultados será divulgado pela Câmara após os trâmites internos.
Por que ficar de olho
-
Remunerações atrativas e amplo leque de áreas tornam o concurso um dos mais aguardados do Legislativo.
-
A previsão no PLOA 2026 indica perspectiva real de provimento durante o próximo exercício orçamentário.
Resumo do concurso Câmara dos Deputados
- Situação: autorizado
- Cargos: Analista e Técnico Legislativo (especialidades)
- Vagas: a definir
- Escolaridade: nível superior
- Salários: até R$ 29.462,78
- Último edital: 2023/FGV
- Último edital Agente de Polícia Legislativa (2014)
Fontes: Diário Oficial da Câmara dos Deputados (edição extra de 11/9); Câmara dos Deputados; PLOA 2026.
Redigido por ContilNet.