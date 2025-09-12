12/09/2025
Universo POP
Vizinhos se mobilizam para tirar casal Nardoni de Santana; abaixo-assinado vai ao MP
Vídeo mostra suspeito de matar Charlie Kirk pulando de telhado; FBI divulga novas imagens
Horóscopo desta sexta-feira de virada e “pé quente”; confira o seu signo
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza

Câmara dos Deputados autoriza novo concurso com salários de até R$ 29,4 mil

Edital confirmado por Hugo Motta; PLOA 2026 prevê 56 provimentos e cargos para níveis médio, técnico e superior

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O novo concurso da Câmara dos Deputados foi oficialmente autorizado pelo presidente da Casa, Hugo Motta, em edição extra do Diário Oficial da Câmara publicada nesta quinta-feira (11/9). O PLOA 2026 prevê o provimento de 56 cargos, com salários que variam de R$ 19,6 mil a R$ 29,4 mil.

Reprodução

Cargos autorizados

Analista Legislativo – atribuições:

  • Registro e Redação

  • Processo Legislativo e Gestão

  • Comunicação Social

  • Documentação e Informação Legislativa

  • Museólogo

  • Engenheiro

  • Médico

Técnico Legislativo – atribuições:

  • Policial Legislativo Federal

  • Assistente Legislativo e Administrativo

O que esperar do edital

  • O documento trará a definição de requisitos de escolaridade, conteúdo programático, etapas de avaliação e lotação.

  • Cronograma com prazos de inscrição, provas e resultados será divulgado pela Câmara após os trâmites internos.

Por que ficar de olho

  • Remunerações atrativas e amplo leque de áreas tornam o concurso um dos mais aguardados do Legislativo.

  • A previsão no PLOA 2026 indica perspectiva real de provimento durante o próximo exercício orçamentário.

Resumo do concurso Câmara dos Deputados

Fontes: Diário Oficial da Câmara dos Deputados (edição extra de 11/9); Câmara dos Deputados; PLOA 2026.
Redigido por ContilNet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost