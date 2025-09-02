Câmara recebe anteprojeto que prevê desconto no IPTU para imóveis sustentáveis em Rio Branco

Proprietários de imóveis em Rio Branco poderão ter até 10% de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) caso adotem práticas sustentáveis. A proposta faz parte do anteprojeto de lei denominado IPTU Verde, apresentado nesta terça-feira (2) pelo vereador André Kamai (PT).

A iniciativa prevê benefícios tanto para imóveis residenciais quanto comerciais. Entre as ações que podem garantir abatimento estão a instalação de sistemas de energia solar, captação e reaproveitamento de água, telhados e calçadas ecológicas, jardins verticais, arborização de quintais, uso de materiais recicláveis na construção e implantação da coleta seletiva de resíduos.

No caso de terrenos sem edificações, serão considerados projetos como hortas comunitárias e áreas verdes privadas.

Kamai explica que a proposta pretende unir incentivo fiscal à preservação ambiental.

Segundo ele, o IPTU Verde pode reduzir os impactos do crescimento urbano, valorizar os imóveis e, ao mesmo tempo, fomentar empregos ligados à construção sustentável. “Estamos falando de um círculo virtuoso: economia local mais forte, qualidade de vida para a população e responsabilidade ambiental”, destacou o parlamentar.