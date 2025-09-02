Câmara rejeita requerimento da oposição que pedia afastamento do superintendente da RBTrans

Após semanas de tramitação, o requerimento apresentado pelo vereador Fábio Araújo (MDB), que solicitava o afastamento do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, foi rejeitado pela Câmara Municipal de Rio Branco nesta terça-feira (2).

A votação terminou empatada, e coube ao presidente da Casa, Joabe Lira (PP), desempatar. Ele votou pela rejeição do pedido. O requerimento havia sido protocolado no dia 4 de agosto.

Apesar da decisão, a discussão sobre o futuro do superintendente continua. Ainda nesta terça-feira deve ser apreciado um segundo requerimento, apresentado pela base aliada do prefeito Tião Bocalom, que também trata do afastamento de Vilas Boas.

O gestor é acusado de supostas práticas de assédio moral. As denúncias foram encaminhadas pela Comissão da Mulher da Câmara ao Ministério Público do Acre (MPAC), que abriu procedimento para apurar o caso.