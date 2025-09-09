Câmera flagra luta com terçados em via pública no interior do estado; dois ficaram feridos

Duas pessoas ficaram feridas durante uma briga com terçado registrada na noite desta segunda-feira (8), em Xapuri, a 188 km de Rio Branco. O confronto aconteceu por volta das 20h e foi flagrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram dois homens, ainda não identificados, trocando golpes com o facão enquanto atravessavam a rua, até caírem em um quintal. Testemunhas presenciaram a cena, mas não intervieram por receio de também serem atingidas.

Durante a luta, um dos envolvidos, aparentemente mais jovem, sofreu um corte profundo no antebraço direito, saindo correndo enquanto perdia bastante sangue. O outro homem, de idade mais avançada, foi atingido na região da cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros e levou as vítimas para o Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri, onde receberam atendimento médico.

A Polícia investiga o caso para identificar os agressores e apurar a motivação da briga.