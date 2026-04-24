A governadora do Acre, Mailza Assis, nomeou uma nova gerente-geral para a Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano, hospital que esteve no centro de uma grave denúncia nesta semana após o corpo de um jovem permanecer por horas no necrotério aguardando remoção pelo Instituto Médico Legal (IML).

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado por meio de decreto assinado nesta sexta-feira (24). No ato, Elizabeth de Araújo Cruz Nascimento passa a exercer o cargo de gerente-geral da Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

ENTENDA: Família flagra urubus em local onde corpo de jovem está se decompondo

A mudança ocorre poucos dias após a repercussão do caso envolvendo Gabriel Antônio Manuares da Silva, de 21 anos, encontrado morto na última segunda-feira (20), no município do interior acreano.

Corpo ficou horas no necrotério

Familiares denunciaram que o corpo do jovem continuava no necrotério da unidade hospitalar até a noite de segunda-feira, sem remoção para o IML. Um vídeo enviado à imprensa mostrou parentes revoltados com a demora e a falta de informações.

“Vai dar 11 horas da noite e estamos esperando o IML. A gente não tem resposta de ninguém”, relatou uma familiar nas imagens.

Ainda segundo a denúncia, o corpo já apresentava sinais de deterioração, com presença de insetos no local.

No dia seguinte, familiares afirmaram que a situação se agravou. Segundo relatos, aves carniceiras passaram a circular nas proximidades do necrotério da unidade de saúde.

“A situação é desumana. Agora tem até urubus na porta da unidade. É um desrespeito total com o nosso sofrimento e com a memória dele”, disse um parente à reportagem.

Gabriel estava desaparecido desde a madrugada de domingo (19), quando, segundo moradores, teria sofrido um possível surto psicótico e saiu correndo pelas ruas da cidade. Testemunhas disseram que ele chegou a subir em muros e telhados de residências.

Após buscas realizadas por moradores e familiares, o corpo foi encontrado às margens do Rio Purus, causando forte comoção em Manoel Urbano.