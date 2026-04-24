A lista foi publicada na edição desta sexta-feira do DOE

O governo do Acre tornou público o resultado finais das provas discursivas, de títulos e da prova prática de candidatos sob judice e a retificação do resultado final do concurso público da Educação.

A lista foi publicada na edição desta sexta-feira (24) do Diário Oficial do Estado (DOE).

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Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, do Instituto Nosso Rumo, pelo telefone (11) 3964-4946, das 07h00 às 15h00 (no horário oficial de Rio Branco), ou através de chamado via site na aba “Dúvidas Frequentes/Contato”.

Confira a lista completa:

concurso educação