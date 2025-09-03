Caminhão de gás atola em Sena Madureira e morador ironiza: ‘É a cidade que queremos, né?’

Um caminhão ficou atolado em uma rua de Sena Madureira, interior do Acre, e a cena ganhou repercussão nas redes sociais após ser registrada em vídeo por moradores.

O caminhão atolou em meios as vias esburacadas/Foto: Reprodução

Nas imagens, é possível ver o veículo preso em um trecho de lama, enquanto o autor da gravação comenta em tom irônico sobre a situação. Ele menciona que o problema não é recente e que o local já havia sido mostrado outras vezes, cobrando providências da prefeitura para resolver o atoleiro.

“Esse aí não sai não. Já tá traçado. Esse aí já era. É a cidade que queremos, né?”, diz o morador durante a filmagem.

O vídeo foi compartilhado em grupos de aplicativos de mensagens e páginas locais, viralizando nas redes sociais.

Até o momento, não houve manifestação oficial da prefeitura de Sena Madureira sobre o caso.

VEJA:

