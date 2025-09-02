Campeonato Estadual de Poomsae 2025 reúne 75 atletas no ginásio do Sesc do Bosque

A Associação Acreana de Taekwondo do Acre (ATAC), em conjunto com a Federação de Taekwondo do Estado do Acre (FETEAC), realizou neste domingo (31), a partir das 8 horas da manhã, no Ginásio do Sesc do Bosque, o Campeonato Estadual de Poomsae – edição 2025.

O evento foi aberto com a apresentação da banda de música do Exército Brasileiro e contou com a presença ilustre do mestre coreano Yeon Cheol Lim. Ao todo, nove academias participaram da competição, somando 75 atletas inscritos.

Mestre Yeon Cheol Lim (ao centro), ladeado pelo Mestre Tiago Marques atual presidente da Feteac e do professor Charles Brito de Melo que é presidente da ATAC

As disputas ocorreram nas categorias mirim (até 9 anos), cadete, júnior, sub-30, sub-40, sub-50 e sub-60. As apresentações foram bastante acirradas, levando os atletas ao mais alto nível técnico. Isso evidenciou a importância do seminário realizado no sábado (30), ministrado pelo mestre Yeon Cheol Lim.

“O seminário trouxe um conteúdo altamente qualificado, refletido no desempenho excepcional dos nossos atletas, que demonstraram habilidades aperfeiçoadas durante a palestra do mestre Yeon Cheol Lim. As ações da ATAC e da FETEAC contribuíram para o brilhantismo de todos os participantes durante o Campeonato Estadual de Poomsae. É com esse mesmo comprometimento que pretendemos continuar nossas atividades”, comentou o professor Charles Brito de Melo, atual diretor técnico de poomsae da FETEAC e presidente da ATAC.

Banda do exército brasileiro participou da abertura do Campeonato Estadual de Poomsae realizado pela ATAC E FETEAC no Ginásio do Sesc do Bosque

O mestre Tiago Marques também destacou a importância de as academias e demais entidades filiadas à FETEAC se manterem atentas às atividades promovidas pela instituição, que trabalha constantemente em pautas voltadas ao aprimoramento técnico de professores e atletas — especialmente aqueles que sonham em brilhar em competições nacionais, internacionais e, quem sabe, nas Olimpíadas.

Mestres veteranos Francirlei Silva (Mestre Ledinho), Amâncio Antônio e André Costa, este último consagrado bicampeão acreano de poomsae em sua categoria

Um dos grandes destaques do evento foram as apresentações dos mestres veteranos Francirlei Silva (Mestre Ledinho), Amâncio Antônio e André Costa, este último consagrado bicampeão acreano de poomsae em sua categoria.

Para o veterano do taekwondo acreano dos anos 90 Enilson Amorim que também participou das atividades realizadas pela FETEAC foi um momento de extrema gratidão em estar participando de um evento como esse considerando a quantidade de conhecimentos que adquirimos neste Seminário.

Uma das equipes de maior destaque no Campeonato Estadual de Poomsae 2025

“O taekwondo é uma arte marcial muito encantadora, mas, ao mesmo tempo, exige do praticante muita dedicação nos treinos. A vinda do Mestre Lim sem dúvida nenhuma fortaleceu o taekwondo local porque tanto a nova geração como a nossa velha guarda tiveram a oportunidade única de beber da fonte de onde realmente nasceu o taekwondo, por isso tanto a ATAC quanto a FETEAC estão de parabéns por ter realizado este seminário internacional que só veio fortalecer e aperfeiçoar os conhecimentos de professores, mestres e alunos”, finalizou Amorim.

Veterano do Taekwondo do Acre dos anos 90 Enilson Amorim executa um dos movimentos do Koryo Poomsae em apresentação no Campeonato Estadual de Poomsae realizado pela ATAC em parceria com a FETEAC

Após um dia inteiro de apresentações, a ATAC e a FETEAC divulgaram a premiação geral por equipe, ficando o seguinte resultado:

Colocação Equipe

1º Lugar WL Brothers Team
2º Lugar Black Tiger
3º Lugar ATAC
4º Lugar Acre Brasil TKD

 

