Campus Rio Branco do Ifac é destaque no Enem e conquista 2º lugar entre escolas públicas do Acre

O campus Rio Branco do Instituto Federal do Acre (Ifac) alcançou um resultado expressivo no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, figurando como a segunda melhor escola pública do estado. O levantamento foi realizado pela empresa AIO Educação e divulgado recentemente.

Com média geral de 575,2 pontos, a unidade não apenas garantiu a vice-liderança entre as escolas públicas, como também ficou em 9º lugar no ranking geral do Acre, que reúne instituições públicas e privadas. Ao todo, 126 estudantes participaram do exame representando o campus.

A diferença para a escola pública mais bem colocada foi de apenas 14,2 pontos. Apesar disso, o Ifac Rio Branco assumiu a liderança estadual em duas áreas específicas: Redação e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, confirmando a qualidade da preparação oferecida aos alunos.

O diretor-geral do campus, professor Cleiton Sampaio, celebrou o resultado como fruto de um trabalho conjunto. “A nota do Enem representa muito para o Instituto Federal do Acre, porque, apesar de sermos uma instituição de educação profissional, nós também focamos no Enem”, afirmou.

Para o diretor, a conquista reforça a importância da instituição no cenário educacional acreano. “Apesar de sermos uma instituição jovem, com apenas 15 anos, já mostramos que temos professores comprometidos, estrutura de laboratórios e estudantes altamente dedicados. Este resultado pertence a toda a comunidade acadêmica”, ressaltou.

O modelo educacional, que integra ensino médio e formação técnica, tem se consolidado como referência em qualidade, ampliando oportunidades para os jovens acreanos. O reconhecimento, segundo Sampaio, deve ser compartilhado. “Todos nós estamos de parabéns: professores, que se dedicam diariamente, e alunos, que enfrentam uma rotina intensa de até 18 disciplinas por semestre, entre conteúdos básicos e técnicos. É uma conquista coletiva”, finalizou.