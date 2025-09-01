Estupro e tráfico: cantor sertanejo é morto a tiros em Campo Grande

Artista de 47 anos cumpria prisão domiciliar; tinha passagens por estupro, tráfico de drogas e armas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O cantor sertanejo Iuri Gomes Oliveira Ramires, conhecido como Yuri Ramirez, foi assassinado com oito tiros na noite de sábado (30/8), dentro da casa onde morava, no bairro Santa Emília, em Campo Grande (MS). O artista cumpria prisão domiciliar e usava tornozeleira eletrônica.

Reprodução/Redes Sociais

Quem era Yuri Ramirez

  • Natural de Campo Grande, iniciou a carreira musical ainda adolescente, inspirado inicialmente pelo rock e depois migrando para o sertanejo por influência do pai.

  • Em 2020, chegou a formar dupla sertaneja, mas seguiu carreira solo.

  • Em entrevista à TV Morena, afirmou ter escrito mais de 240 músicas inéditas, incluindo composições como Boca Errada e Novo Engano.

Apesar da trajetória artística, Yuri acumulava uma ficha extensa na polícia:

  • Passagens por estupro, tráfico de drogas e armas;

  • Preso em 2018, em Goiânia, por uso de documento falso enquanto estava foragido;

  • Segundo a Polícia Civil de Goiás, era apontado como integrante de facção criminosa, com envolvimento no contrabando de armas e no tráfico de cerca de 800 quilos de maconha vindos do Paraguai.

O assassinato

De acordo com a investigação:

  • Dois homens armados invadiram a casa onde ele vivia;

  • A residência era de uma mulher que o acolhia, servindo como endereço fixo exigido pela Justiça;

  • Os criminosos se apresentaram como policiais antes de surpreendê-lo em um dos cômodos;

  • O cantor foi morto com oito tiros; a perícia encontrou 12 cápsulas de pistola na cena do crime.

O caso foi registrado como homicídio qualificado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. A motivação do crime ainda está sob investigação.

📍 Fonte: g1 MS
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.