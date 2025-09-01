Estupro e tráfico: cantor sertanejo é morto a tiros em Campo Grande

O cantor sertanejo Iuri Gomes Oliveira Ramires, conhecido como Yuri Ramirez, foi assassinado com oito tiros na noite de sábado (30/8), dentro da casa onde morava, no bairro Santa Emília, em Campo Grande (MS). O artista cumpria prisão domiciliar e usava tornozeleira eletrônica.
Quem era Yuri Ramirez
-
Natural de Campo Grande, iniciou a carreira musical ainda adolescente, inspirado inicialmente pelo rock e depois migrando para o sertanejo por influência do pai.
-
Em 2020, chegou a formar dupla sertaneja, mas seguiu carreira solo.
-
Em entrevista à TV Morena, afirmou ter escrito mais de 240 músicas inéditas, incluindo composições como Boca Errada e Novo Engano.
Apesar da trajetória artística, Yuri acumulava uma ficha extensa na polícia:
-
Passagens por estupro, tráfico de drogas e armas;
-
Preso em 2018, em Goiânia, por uso de documento falso enquanto estava foragido;
-
Segundo a Polícia Civil de Goiás, era apontado como integrante de facção criminosa, com envolvimento no contrabando de armas e no tráfico de cerca de 800 quilos de maconha vindos do Paraguai.
O assassinato
De acordo com a investigação:
-
Dois homens armados invadiram a casa onde ele vivia;
-
A residência era de uma mulher que o acolhia, servindo como endereço fixo exigido pela Justiça;
-
Os criminosos se apresentaram como policiais antes de surpreendê-lo em um dos cômodos;
-
O cantor foi morto com oito tiros; a perícia encontrou 12 cápsulas de pistola na cena do crime.
O caso foi registrado como homicídio qualificado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. A motivação do crime ainda está sob investigação.
📍 Fonte: g1 MS
