Cardi B anuncia gravidez do 4º filho; o 1º com Stefon Diggs

Cardi B revelou estar grávida do quarto filho, o primeiro com o namorado Stefon Diggs, wide receiver do New England Patriots. O anúncio foi feito em entrevista a Gayle King no CBS Mornings, nesta quarta (17). Segundo a artista, o parto deve acontecer antes do início de sua turnê de arenas em 2026. CBS News+1

A rapper, que prepara o álbum “Am I the Drama?” para esta sexta (19/9), disse que vive um momento de segurança e estabilidade na relação com Diggs. A turnê Little Miss Drama foi anunciada ontem e está programada para fevereiro–abril de 2026 na América do Norte. AP News+2People.com+2

Cardi já é mãe de Kulture, Wave e Blossom, do casamento anterior com Offset; o ex-casal mantém separação pública desde 2024. People.com+1

Quem é o pai do bebê: Stefon Diggs, hoje jogador do Patriots, assinou com a franquia em março de 2025 após passar por Texans e Bills. patriots.com+1

Fontes: CBS (CBS Mornings), Associated Press, People, Billboard, site oficial do New England Patriots.