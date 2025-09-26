Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo

A acreana Carol Lekker garantiu mais uma semana em A Fazenda 17 após escapar da primeira roça do reality. Na berlinda desta quinta-feira (25), ela disputava a permanência com Fabiano e Gabily, que acabou eliminada ao receber apenas 26,95% dos votos do público.

O apresentador Dudu Camargo, que também havia sido indicado, venceu a prova do fazendeiro e se livrou da roça, assumindo a liderança da semana. Na votação, Fabiano foi o primeiro a ser salvo, deixando a decisão entre Carol e Gabily.

A apresentadora Adriane Galisteu fez suspense até o último momento antes de anunciar a saída de Gabily. A peoa havia causado polêmica logo nos primeiros dias ao afirmar que não precisava do prêmio de R$2 milhões, o que repercutiu negativamente entre os fãs do programa.

Carol Lekker, que entrou na edição como infiltrada e foi posteriormente confirmada no elenco oficial, saiu fortalecida da disputa, apesar de já ter perdido parte do favoritismo inicial fora da casa.

Com a saída de Gabily, Carol e Fabiano seguem no jogo, enquanto Dudu assume a responsabilidade de conduzir as atividades como o novo fazendeiro da semana.