26/09/2025
Universo POP
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes

Carro capota próximo à Ponte do Purus, na BR-364, e mobiliza equipes do Samu; veja detalhes

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (26) nas proximidades da Ponte do Purus, em Manoel Urbano. Por volta das 11h, um carro de passeio capotou na via.

O acidente aconteceu em Sena Madureira/Foto: ContilNet

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram os primeiros socorros às vítimas. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.

Com informações do YacoNews.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost