Carro capota próximo à Ponte do Purus, na BR-364, e mobiliza equipes do Samu; veja detalhes

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (26) nas proximidades da Ponte do Purus, em Manoel Urbano. Por volta das 11h, um carro de passeio capotou na via.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram os primeiros socorros às vítimas. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.

Com informações do YacoNews.