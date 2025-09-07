Carro perde controle, quebra cerca e quase cai dentro de açude em Sena Madureira

Um acidente inusitado mobilizou a polícia e o serviço de saúde em Sena Madureira, na tarde deste domingo (7). Um carro perdeu o controle, derrubou a cerca de uma propriedade e por pouco não caiu dentro de um açude localizado na região.

Um vídeo enviado com exclusividade ao ContilNet mostra detalhes da cena e a gravidade da situação. No veículo estavam duas pessoas, que foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro do município. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde delas.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias que levaram ao acidente. O caso segue em investigação.

Veja o vídeo: