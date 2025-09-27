27/09/2025
Casa é tomada por caranguejos após rota migratória da espécie

O momento viralizou e conta com mais de meio milhão de visualizações

Um vídeo curioso viralizou no X, antigo Twitter, mostrando dezenas de caranguejos invadindo uma casa. A cena foi compartilhada por Sérgio Santos, que brincou na legenda: “Quando a sua casa fica no meio do caminho da rota de migração dos caranguejos.”

Os animais invadiram a casa do homem, por estar na rota de migração da espécie/Foto: Reprodução

O registro rapidamente chamou atenção e já acumula mais de meio milhão de visualizações, milhares de curtidas e centenas de comentários. Entre as reações, um internauta destacou: “O certo seria essa casa não existir, pois está em um corredor biológico, mas como nada funciona nesse país desde sempre, essa casa já deve ter uns 50 anos que foi construída e hoje virou esse vídeo para admirarmos a invasão humana desenfreada.”

Outro seguidor levou o episódio para o lado do humor e escreveu: “Se isso fosse um desenho, a pessoa tinha acordado com a cama sendo carregada pelos caranguejos.”

