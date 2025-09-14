Casal viraliza em vídeo ao atravessar rua de mãos dadas com cachorro no interior do Acre

No vídeo, é possível ver o casal andando calmamente com o cachorro, enquanto atravessam a rua sem press

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta semana mostra um casal no município de Quinari, interior do Acre, atravessando a rua de mãos dadas com um cachorro no meio. A cena, registrada por moradores locais, viralizou após ser publicada no TikTok, chamando atenção pela tranquilidade do momento e pela interação do casal com o animal.

Casal atravessa a rua de mãos dadas com o cachorro no meio em Quinari, no interior do Acre/Foto: Reprodução

No vídeo, é possível ver o casal andando calmamente com o cachorro, enquanto atravessam a rua sem pressa. O registro tem gerado comentários e compartilhamentos sobre o humor e a ternura do momento de conexão entre humanos e animais de estimação.

Veja o vídeo:

