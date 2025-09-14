Casal viraliza em vídeo ao atravessar rua de mãos dadas com cachorro no interior do Acre

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta semana mostra um casal no município de Quinari, interior do Acre, atravessando a rua de mãos dadas com um cachorro no meio. A cena, registrada por moradores locais, viralizou após ser publicada no TikTok, chamando atenção pela tranquilidade do momento e pela interação do casal com o animal.

No vídeo, é possível ver o casal andando calmamente com o cachorro, enquanto atravessam a rua sem pressa. O registro tem gerado comentários e compartilhamentos sobre o humor e a ternura do momento de conexão entre humanos e animais de estimação.

Veja o vídeo: