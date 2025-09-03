Caso Gedeon: suspeito de envolvimento na morte de ex-prefeito é executado a tiros na Bolívia

O ex-presidiário Antônio Severino de Souza, conhecido como “Pirata”, foi morto a tiros na Vila Evo Molares, região de fronteira da Bolívia com Plácido de Castro (AC). O crime aconteceu nos últimos dias e está sendo investigado pela Polícia Nacional da Bolívia.

“Pirata” ficou conhecido no Acre por ter sido um dos sete denunciados pelo Ministério Público Estadual por suposto envolvimento na execução do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, assassinado em 20 de maio de 2020, no estacionamento da Suframa, no 2º Distrito de Rio Branco.

Em março deste ano, entretanto, os promotores Ildon Maximiano e Carlos Pescador, que atuam na 1ª Vara do Tribunal do Júri, pediram a impronúncia de cinco acusados, entre eles Antônio Severino. A justificativa foi a falta de provas concretas contra os denunciados, incluindo ainda Carmélio da Silva Bezerra (“Veio”), Liomar de Jesus Mariano (“Mazinho”), Weverton Monteiro de Oliveira (“Bolacha”) e Clebson Rodrigues do Nascimento (“Polaco”).

Segundo o parecer, os depoimentos colhidos ao longo do processo não foram suficientes para confirmar a participação desses réus no crime. As acusações se sustentavam, em grande parte, em delações não corroboradas por provas testemunhais ou documentais.

Já em relação a João da Silva Cavalcante e Sairo Gonçalves Petronílio, o MP defendeu que ambos sejam levados a júri popular, por entender que existem indícios mais consistentes de participação direta na execução de Gedeon Barros. Para os promotores, o homicídio teria motivação ligada a dívidas e também a investigações da Polícia Federal sobre desvio de recursos na Prefeitura de Plácido de Castro, levantando a hipótese de “queima de arquivo”.

O parecer ministerial aguarda análise do juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, que decidirá se acata ou não a recomendação. Enquanto isso, o assassinato de Antônio Severino, agora na Bolívia, pode acrescentar novos desdobramentos a um caso que continua movimentando o noticiário policial e político do Acre.