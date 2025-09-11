Centro Educacional Balões Encantados, fundado por Servas de Maria, comemora 15 anos formando gerações no Acre

Em uma rua singela do Jardim Europa, um sonho se materializou há 15 anos e, desde então, vem transformando a vida de centenas de crianças. O Centro Educacional Irmã Maria Stefanina Calzolari, mais conhecido como Balões Encantados, celebra uma década e meia de dedicação à educação infantil, conduzida pela Congregação das Servas de Maria de Galeazza.

A história da congregação nasceu do desejo do padre Beato Fernando Maria Baccilieri e três jovens que queriam ajudar o povo e promover a educação para meninas que, na época, eram impedidas de frequentar a escola. Hoje, as irmãs estão presentes em diversos países, como Alemanha, Itália, Coreia, Indonésia e Brasil, mantendo escolas e projetos educacionais.

Inspiradas pela missão, as irmãs no Brasil decidiram focar na primeira infância, acreditando que é nos primeiros anos de vida que se constroem os alicerces do ser humano. O objetivo é incutir valores morais, éticos e cristãos como respeito, responsabilidade e empatia.

Foi com essa crença que, em 2008, o terreno foi adquirido e a construção começou. Em março de 2010, o Balões Encantados abriu as portas para atender as primeiras crianças no Acre.

A irmã Olga de Fátima Schons, de 58 anos, que faz parte da equipe gestora, recorda com carinho o início. “Começamos com apenas sete crianças. E de lá para cá, a gente vem focando e se organizando para ver o que é melhor para os pequenos”, conta.

Com uma metodologia sócio-interacionista, que estimula as crianças a aprender na inter-relação com elas mesmas, colegas, professores e o ambiente ao redor, os aprendizados vão além do ensino formal. A escola prioriza valores como respeito, honestidade, empatia e atenção ao outro. O combate ao bullying é prioridade, assim como o desenvolvimento de uma convivência saudável entre alunos.

“Se eu acredito que Jesus veio para nos humanizar, nosso trabalho é ensinar as crianças a se preocupar com o outro, a praticar o bem e integrar esses valores no dia a dia”, acrescenta a irmã.

A escola trabalha com espaços lúdicos específicos: o Mundo do Corpo, para desenvolvimento motor; o Mundo das Palavras, que explora a linguagem; o Mundo dos Números, focado em raciocínio lógico; e o Mundo das Emoções, que desenvolve a inteligência emocional. Além de oferecer atividades extracurriculares como natação, balé e judô.

Mais do que uma escola, o Balões Encantados se destaca por sua preocupação com a formação integral do aluno. “Quando uma família confia sua criança a nós, ela quer cuidado total: alimentação, saúde e formação de valores. Nosso trabalho é formar pessoas gentis, educadas e empáticas, sempre alinhadas aos princípios cristãos e humanos”, explica a irmã Olga.

As provas do sucesso são as famílias que atravessam gerações dentro da instituição. A família de Rafaela, por exemplo, tem uma longa história com a escola. Sua filha, Olívia, de 13 anos, estudou lá por 3 anos, e seu filho, Joaquim, de 4 anos, está há 2 anos na creche.

“A escola se destaca pois além da qualidade educacional, é uma escola preocupada com a formação integral do aluno, tem um olhar sensível para temáticas como cuidado com o meio ambiente, respeito e amor ao próximo, cuidado com a saúde física e mental, além de trabalhar com artes, música e muita criatividade. Meus filhos amam a escola, sou grata pelo trabalho de qualidade feito pelas irmãs e por toda equipe da escola”, afirma Rafaela.

Para o professor universitário Gilberto Francisco, a confiança na equipe pedagógica é total. Seus três filhos, Anna Julia, 15, Gilberto Tenoro, 8, e Maria Isabela Tenoro, 4, também passaram ou ainda estão na escola.

“Trata-se de uma das melhores Escolas de Educação Infantil de Rio Branco. Como pai educador, professor da UFAC, formador de professores, tenho total confiança nas Irmãs e professoras/es do Centro Educacional Balões Encantados, assim como, avalio como ótima a proposta educativa desta Escola”, pontua Gilberto.

Pais de bebês, crianças e pré-adolescentes demonstram contentamento com o trabalho desenvolvido pela escola. A sensação de confiança e satisfação em relação ao Balões Encantados é igualmente expressa por famílias com filhos de todas as idades, que destacam o cuidado, a dedicação e a qualidade no atendimento oferecido.

Carol e Rodrigo Roesler, pais de Isabel Roesler, comentaram que a decisão de matricular a filha na creche foi guiada principalmente pela busca por socialização. “Quando matriculamos, a principal intenção era a socialização da criança em uma escola que tivesse princípios e referência na área da educação”, explica o casal.

A escola viveu seu auge chegando a cuidar de 150 crianças, quando passou por um dos seus maiores desafios: a pandemia.

A política contra o uso de telas teve que ser adaptada para o ensino online. “Foi bastante desafiador, porque como a gente trabalha com os pequenos, é impossível segurar uma criança de dois, três anos na frente de um aparelho”, comenta a irmã Olga.

Apesar da dificuldade, a escola se reinventou. As professoras enviaram vídeos e atividades para os pais, e a coordenadora pedagógica, Maria Auxiliadora, conseguiu até alfabetizar uma turma de forma online, mostrando a força e resiliência de uma equipe dedicada.

Hoje, a instituição atende cerca de 70 alunos nos períodos parcial, semi-integral e integral. O tempo integral, em especial, surgiu como uma resposta às necessidades das famílias.

Ao celebrar seus 15 anos, o Balões Encantados demonstra que uma educação pautada em valores, cuidado e adaptação é o caminho para formar não apenas alunos, mas seres humanos mais sensíveis e empáticos, prontos para construir um futuro melhor.

Para as Servas de Maria de Galeazza, investir na educação infantil é contribuir com o futuro da sociedade. A mensagem para os pais é de confiança: “Os pais podem ter certeza de que estamos formando não só estudantes, mas seres humanos conscientes.”