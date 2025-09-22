Centro especializado, delegacia e mais: Gladson anuncia mais de R$ 8 milhões em obras no Alto Acre

O governo do Acre confirmou, nesta segunda-feira (22), um pacote de investimentos superior a R$ 8,2 milhões para o município de Brasileia. Durante cerimônia na Escola Rural Valéria Bispo Sabala, o governador Gladson Cameli assinou as ordens de serviço para a construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER II) e da nova Delegacia de Polícia Civil da cidade.

As obras fazem parte de um conjunto de ações voltadas à saúde e à segurança pública na regional do Alto Acre, que abrange também os municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri.

Com recursos de aproximadamente R$ 5,6 milhões, o CER II será voltado ao atendimento de pessoas com deficiências físicas e intelectuais. A unidade contará com neuropediatra, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiro, ortopedista e assistente social, oferecendo um atendimento multidisciplinar.

A previsão é que a construção seja concluída em 18 meses. De acordo com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, a descentralização do atendimento é uma prioridade do governo. “A nossa missão é colocar a saúde mais perto da população. Já iniciamos os trabalhos e a obra começa ainda neste mês”, destacou.

Além do CER II, Pascoal lembrou que outros investimentos estão em andamento na região, como a construção de uma UPA em Epitaciolândia e melhorias no Hospital Regional de Brasileia.

Outra ordem de serviço assinada foi a da nova Delegacia de Polícia Civil de Brasileia, que receberá investimento de R$ 2,6 milhões. O espaço, segundo o governador, atenderá uma demanda antiga do município por uma estrutura moderna e integrada para os serviços policiais.

“O objetivo é fortalecer o sistema de segurança pública e garantir dignidade para policiais e cidadãos que dependem desses serviços”, afirmou Gladson Cameli.

O delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, também ressaltou a importância do projeto. “Essa não é apenas uma reforma, mas uma obra completa, que representa avanço para a região do Alto Acre”, disse.

Durante o evento, também foram entregues mais de 100 títulos definitivos urbanos por meio dos programas Minha Terra de Papel Passado e Igreja Legal, executados pelo Iteracre. Documentos foram destinados a famílias, associações de moradores e instituições religiosas.

O governador agradeceu aos secretários de Estado, ao Acreprevidência e às lideranças locais pela parceria que tem possibilitado ampliar obras e serviços na região. “Estamos unindo esforços de todas as áreas da gestão para dar respostas concretas à população acreana”, afirmou Cameli.

A agenda em Brasileia foi encerrada com visita ao terreno onde será construído o CER II.