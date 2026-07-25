Fernanda Hassem não vai a convenção de Alan; escolha de Rico desagradou ex-prefeita

Ex-prefeita de Brasiléia não foi ao ato. — Foto: ContilNet

Enquanto o Ginásio do Sesc vibrava com gritos de guerra, jingles em ritmo festivo e a confirmação do arco de alianças que sustentará a candidatura do senador Alan Rick ao Governo do Acre, uma ausência de peso não passou despercebida nos bastidores políticos da tarde deste sábado (25).

A e. Liderança consolidada e uma das figuras públicas de maior densidade eleitoral na região do Alto Acre, Fernanda era um dos nomes cotados para compor a chapa majoritária ocupando a vaga de vice-governadora. Sua ausência no palanque oficial chamou a atenção de aliados e observadores da política acreana.

Segundo apurou a reportagem do ContilNet com uma fonte ligada à ex-prefeita, a definição do empresário Ricardo Leite para a vaga de vice desagradou profundamente a gestora. A insatisfação se deve não apenas ao resultado da escolha, mas ao timing em que o desfecho ocorreu.

De acordo com interlocutores próximos, até a última sexta-feira (24), véspera da convenção, Fernanda Hassem ainda mantinha viva a expectativa de que seu nome seria o chancelado para a vice-governadoria. A confirmação de que Ricardo Leite ocuparia o posto só teria chegado ao conhecimento da ex-prefeita nas últimas horas que antecederam o evento partidário.

A ausência de Fernanda liga o sinal de alerta na articulação da campanha no interior. Resta saber agora como o comando da aliança conduzirá os diálogos nos próximos dias para reaproximar e pacificar as bases do Alto Acre no projeto majoritário.