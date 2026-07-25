Alan dá início à pré-campanha e reúne multidão na 1ª convenção dos candidatos ao governo

Foto: Sophia Sobralino/ContilNet

O senador Alan Rick (Republicanos) deu, na noite deste sábado (25), a largada na disputa pelo Governo do Acre ao reunir uma multidão no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, durante a primeira convenção partidária entre os candidatos ao Palácio Rio Branco nas eleições de 2026.

O evento oficializou a candidatura de Alan ao governo, confirmou o empresário Rico Leite como candidato a vice-governador e homologou as candidaturas de Mara Rocha (Republicanos), Sérgio Petecão (PSD) e Júnior Feitosa (Democracia Cristã) para as duas vagas ao Senado Federal.

A convenção reuniu milhares de apoiadores, lideranças políticas de diferentes regiões do estado, prefeitos, vereadores, deputados, presidentes de partidos e candidatos proporcionais da aliança formada por Republicanos, PSD, Novo, Avante, Democracia Cristã e Democrata.

O nome de Rico Leite era um dos principais mistérios da noite e só foi anunciado no palco. Nas últimas semanas, também eram cotadas para a vaga de vice a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e a ex-secretária Ana Paula Correia.

Ao apresentar o companheiro de chapa, Alan afirmou que a escolha representa a união entre a experiência da gestão pública e a iniciativa privada.

“É um grande gestor e um representante de vários setores da produção acreana. O Rico pode nos ajudar muito a atrair investimentos, trazer empresas para o Acre e gerar empregos, que é o que o nosso povo precisa.”

Apoios políticos e religiosos

A convenção também foi marcada pela demonstração de força política da aliança. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, que recentemente rompeu com a base da governadora Mailza Assis e do ex-governador Gladson Cameli, reafirmou o apoio a Alan Rick e disse que se sentiu “desrespeitado” antes de decidir mudar de lado.

Outro momento que chamou atenção foi a presença, no mesmo palanque, da pastora Milca Santos, da Assembleia de Deus de Cruzeiro do Sul, do pastor Agostinho Gonçalves, da Igreja Batista do Bosque, e do padre Erenildo, da Paróquia São Felipe Apóstolo, reunindo representantes de diferentes segmentos cristãos durante o ato político.

Temporal provoca susto

Pouco antes dos discursos principais, um temporal acompanhado de fortes ventos atingiu o local da convenção e derrubou placas, banners e parte da estrutura de comunicação visual do evento.

Equipes do Corpo de Bombeiros e socorristas que já estavam de prontidão agiram rapidamente para isolar a área afetada e garantir a segurança dos participantes. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a programação foi mantida.

Discurso começou com relato sobre virose

Ao subir ao palco, Alan Rick fez um discurso em tom pessoal. Ao lado da esposa e dos filhos, agradeceu o apoio da família e contou que enfrentou uma virose durante a semana, chegando a perder quatro quilos nos dias que antecederam a convenção.

Em tom descontraído, brincou com o episódio e arrancou risos do público antes de iniciar a apresentação das propostas para a campanha.

A convenção deste sábado marcou o primeiro grande ato oficial da corrida ao Governo do Acre em 2026 e abriu o calendário das convenções partidárias que definirão as chapas para a disputa eleitoral.

Confira abaixo a galeria completa de fotos exclusivas do ContilNet sobre a convenção de Alan Rick.