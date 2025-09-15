Champions League começa nesta terça com seis jogos; veja horários

Liga dos Campeões abre a fase de liga com partidas na Espanha, Holanda, Itália, Portugal e Inglaterra

A bola volta a rolar para a principal competição de clubes da Europa. Nesta terça-feira (16/9), a 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26 tem seis partidas distribuídas em dois horários: 13h45 e 16h (horário de Brasília). A UEFA confirma que a Rodada 1 ocorre entre 16 e 18 de setembro. UEFA.com

Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Entre os destaques do dia estão Athletic Bilbao x Arsenal, no imponente San Mamés, Juventus x Borussia Dortmund, em Turim, e Real Madrid x Olympique de Marseille, no Santiago Bernabéu. Há também compromissos de Benfica, PSV, Union Saint-Gilloise, Qarabag, Tottenham e Villarreal. As principais praças europeias já divulgaram grade de transmissão e detalhes de cobertura ao vivo. Talksport+3The Standard+3Bwin+3

Agenda de terça (16/9) — horário de Brasília

  • Athletic Bilbao x Arsenal13h45, em Bilbao (San Mamés). The Standard

  • PSV x Union Saint-Gilloise13h45, em Eindhoven (Philips Stadion). ESPN.com

  • Benfica x Qarabag16h, em Lisboa. Bwin+1

  • Juventus x Borussia Dortmund16h, em Turim (Allianz Stadium). ESPN.com

  • Real Madrid x Olympique de Marseille16h, no Santiago Bernabéu. Managing Madrid

  • Tottenham x Villarreal16h, em Londres (Tottenham Hotspur Stadium). Talksport

A lista acima reflete a grade prevista para a Rodada 1 nesta terça-feira. A jornada continua na quarta (17/9), conforme calendário oficial da UEFA. Para o quadro completo de jogos da fase de liga, consulte a página de “Fixtures & Results” da entidade. UEFA.com+1

Fonte: UEFA.com; ESPN; AS; Radio Times; talkSPORT; Managing Madrid; prévias de imprensa. Managing Madrid+6UEFA.com+6UEFA.com+6
✍️ Redigido por ContilNet

