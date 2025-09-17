Chico Buarque contesta ação de paternidade e aponta falta de provas

Chico Buarque é alvo de uma ação de reconhecimento de paternidade movida por um homem que diz ter ouvido da mãe, pouco antes de ela morrer, que o músico seria seu pai. Em manifestação ao processo, o artista contestou a acusação, afirmou não conhecer o autor nem sua mãe e apontou inconsistências nas datas e ausência de provas materiais que sustentem a narrativa, segundo revelou a coluna de Fábia Oliveira. Metrópoles

Outros veículos repercutiram a defesa do cantor, destacando que ele considera o caso “absurdo e descabido” e questiona por que o suposto filho não o procurou antes se a história fosse verdadeira. Terra+1

O processo foi aberto em 2025; relatos da imprensa indicam que a demanda migrou para a Vara de Família, foro competente para ações de investigação de paternidade. Em notas publicadas à época, também se mencionou que, pela cronologia alegada pelo autor, Chico teria 16 anos no período apontado — ponto igualmente controverso no debate processual. Rádio Itatiaia+1

O caso segue em tramitação. Até decisão judicial, não há reconhecimento de vínculo e as partes permanecem inocentes quanto a qualquer alegação.

Fontes: Metrópoles – coluna Fábia Oliveira; Terra; A Tarde; Itatiaia; Toda Bahia.

