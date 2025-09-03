Cidades do Acre terão tempestades com ventos de 60km nesta quarta-feira, alerta Inmet

A previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos de 40 a 60 km/h

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para parte do Acre, válido a partir desta quarta-feira (3) até às 10h de quinta-feira (4). A previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Alerta foi emitido pelo Inmet/ Foto: ContilNet

Segundo o Inmet, o aviso atinge os municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá.

Entre os riscos associados estão:

  • baixo risco de corte de energia elétrica;

  • queda de galhos de árvores;

  • alagamentos;

  • descargas elétricas.

Alerta amarelo para chuvas intensas/Foto: Inmet

Orientações à população

As autoridades reforçam cuidados simples, mas essenciais, durante o período de instabilidade. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores — que podem cair ou atrair descargas elétricas — e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.