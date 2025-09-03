Cidades do Acre terão tempestades com ventos de 60km nesta quarta-feira, alerta Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para parte do Acre, válido a partir desta quarta-feira (3) até às 10h de quinta-feira (4). A previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Segundo o Inmet, o aviso atinge os municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá.

Entre os riscos associados estão:

baixo risco de corte de energia elétrica;

queda de galhos de árvores;

alagamentos;

descargas elétricas.

Orientações à população

As autoridades reforçam cuidados simples, mas essenciais, durante o período de instabilidade. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores — que podem cair ou atrair descargas elétricas — e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).