Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família

O Via Verde Shopping preparou um fim de semana especial para quem busca aprender, se encantar e viver momentos únicos em família. Nos dias 27 e 28 de setembro, o espaço recebe atrações que unem conhecimento acadêmico, cultura infantil e também o universo esportivo, transformando os corredores em verdadeiros pontos de encontro para o público.

E para quem é apaixonado por artes marciais, o Via Verde Shopping será palco da Pesagem Show do BRTL Fight Combat, o maior evento de MMA da Região Norte. A ação acontece no dia 26 de setembro, às 19h, no espaço de eventos localizado logo em frente a Praça de Alimentação, reunindo atletas, empresários e representantes de academias locais em um momento que antecede as disputas oficiais do torneio, marcado para o sábado (27), na Maison Borges.

Em frente à loja Santa Lolla, durante os dias 27 e 28/09 ocorre a Exposição de Morfologia Humana, promovida em parceria com a Liga Acadêmica de Morfologia do Acre (LAMAC). A mostra aproxima a comunidade do aprendizado adquirido por acadêmicos de Medicina e Enfermagem da UFAC e da Uninorte. O público terá contato direto com informações sobre o corpo humano, poderá realizar aferições de pressão arterial e testes de glicemia gratuitos, além de participar de conversas educativas sobre doenças silenciosas, como hipertensão e diabetes. Para as crianças, haverá o espaço lúdico Pintura Kids, que desperta a curiosidade sobre ossos e músculos de forma interativa e divertida.

Ainda no dia 27, o espaço de eventos, em frente à Praça de Alimentação, será tomado pelo encanto do Festival de Balé Infantil 2025, realizado pelo Balé Bruna Lopes. Em sua 5ª edição no shopping, o festival reúne bailarinas de 2 a 12 anos em três sessões de apresentações entre 15h e 18h. Ao final, cada participante recebe sua medalha, em uma celebração que valoriza o esforço, a dedicação e a alegria do aprendizado.

Com programação gratuita e aberta ao público, o fim de semana no Via Verde Shopping reforça o papel do espaço como um ponto de convivência onde ciência, cultura e esporte se transformam em experiências compartilhadas.

Serviço

Local: Via Verde Shopping – Rio Branco/AC

Datas: 26, 27 e 28 de setembro de 2025

Pesagem Show BRTL Fight Combat: 26/09, às 19h, espaço de eventos em frente a Praça de Alimentação

Exposição de Morfologia Humana: 27 e 28/09, em frente à Santa Lolla

Festival de Balé Infantil: 27/09, das 15h às 18h, espaço de eventos em frente a Praça de Alimentação

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.