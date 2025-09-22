Cinegrafista registra pouso perfeito de avião em pista no interior do Acre

Um momento impressionante foi registrado no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, no Acre, quando um cinegrafista captou o pouso de um Boeing 737 MAX 8 da Gol Linhas Aéreas (@voegoloficial). O vídeo, que circula nas redes sociais, mostra com detalhes a aproximação da aeronave e o toque suave das rodas na pista.

A filmagem destaca a perícia da tripulação e a precisão da manobra em condições normais de voo, chamando a atenção de entusiastas da aviação e moradores da região. As imagens mostram o avião alinhando-se com a pista, reduzindo a velocidade gradualmente e pousando de forma extremamente suave, o que evidencia o treinamento rigoroso dos pilotos e a segurança oferecida pela companhia aérea.

O Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, que atende voos regionais e interestaduais, tem registrado nos últimos anos um aumento no número de operações com aeronaves maiores, incluindo modelos da frota da Gol e de outras companhias aéreas. Pousos como este reforçam a importância da infraestrutura do terminal e a competência das equipes de solo e de tráfego aéreo.