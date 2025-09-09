CNU 2024: MGI abre etapa obrigatória para excedentes confirmarem interesse na posse

Quem está na lista de espera precisa manifestar interesse no SOUGOV até 18/9. Quem não fizer, sai do banco de excedentes — inclusive para contratações temporárias

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) convocou os aprovados em lista de espera do CNU 2024 para a Manifestação de Interesse, etapa obrigatória para continuar concorrendo a futuras nomeações e posse. A fase não garante vaga, mas é pré-requisito para permanência no banco de excedentes.

Luh Fiuza/Metrópoles @luhfiuzafotografia

Como fazer

  • Onde: aplicativo SOUGOV ou portal SOUGOV.

  • Quem: todos os aprovados em lista de espera (faça a manifestação separadamente para cada cargo em que você consta como excedente).

  • Dica: confira sua situação na área do candidato do CNU e tenha seus dados em mãos antes de confirmar.

Prazos (horário de Brasília)

  • Abertura: 9 de setembro de 2025, às 10h

  • Encerramento: 18 de setembro de 2025, às 23h59

  • Resultado da etapa: até 10 de outubro de 2025 (com novas listas de espera)

O que acontece depois

  • Manifestou POSITIVO: você segue na lista de espera do cargo e pode ser convocado se a sua classificação for alcançada.

  • Manifestou NEGATIVO (ou não concluiu): é excluído da lista de espera daquele cargo (ou de todos, se não fizer nenhuma manifestação) — a exclusão também vale para fins de contratação temporária.

  • Já servidor federal: manifestar interesse para o mesmo cargo em outra localidade pode equivaler a pedido de remoção (Lei 8.112/1990), condicionado à existência de vaga e demais requisitos.

Contexto recente

No dia 4 de setembro, foram autorizadas 491 contratações temporárias a partir do banco de excedentes do CNU 2024: 191 para a ANS e 300 para o Ministério da Saúde.

Panorama do CNU 2024

  • Vagas ofertadas: 6.640 (níveis médio e superior) em 21 órgãos do Executivo Federal, distribuídas em 8 blocos temáticos.

  • Salários iniciais (referência): de R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) a R$ 22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).

  • Provas: 18 de agosto, em 228 municípios, com mais de 2,1 milhões de inscritos.

CNU 2025 (referência)

  • Organização: FGV.

  • Vagas: 3.652 em 32 órgãos (níveis médio e superior), em 9 blocos temáticos; iniciais de até R$ 17.726,42.

  • Provas objetivas: 5 de outubro (Nível superior: 90 questões, 13h–18h; Nível médio: 68 questões, 13h–16h30).

  • Provas discursivas/redação: 7 de dezembro (Nível superior: 2 discursivas, 13h–16h; Nível médio: 1 redação, 13h–15h).

Resumo do CNU 2025

  • Banca: FGV
  • Vagas: 3.652
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Salários iniciais: até R$ 17.726,42
  • Inscrições: 2/7 até 20/7
  • Taxa de inscrição: R$ 70,00
  • Provas:
    • Prova objetiva: 5/10
    • Prova discursiva: 7/12
  • Edital

Fonte: Direção Concursos
Redigido por: ContilNet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost