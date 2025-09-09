CNU 2024: MGI abre etapa obrigatória para excedentes confirmarem interesse na posse

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) convocou os aprovados em lista de espera do CNU 2024 para a Manifestação de Interesse, etapa obrigatória para continuar concorrendo a futuras nomeações e posse. A fase não garante vaga, mas é pré-requisito para permanência no banco de excedentes.

Como fazer

Onde: aplicativo SOUGOV ou portal SOUGOV.

Quem: todos os aprovados em lista de espera (faça a manifestação separadamente para cada cargo em que você consta como excedente).

Dica: confira sua situação na área do candidato do CNU e tenha seus dados em mãos antes de confirmar.

Prazos (horário de Brasília)

Abertura: 9 de setembro de 2025, às 10h

Encerramento: 18 de setembro de 2025, às 23h59

Resultado da etapa: até 10 de outubro de 2025 (com novas listas de espera)

O que acontece depois

Manifestou POSITIVO: você segue na lista de espera do cargo e pode ser convocado se a sua classificação for alcançada.

Manifestou NEGATIVO (ou não concluiu): é excluído da lista de espera daquele cargo (ou de todos , se não fizer nenhuma manifestação) — a exclusão também vale para fins de contratação temporária .

Já servidor federal: manifestar interesse para o mesmo cargo em outra localidade pode equivaler a pedido de remoção (Lei 8.112/1990), condicionado à existência de vaga e demais requisitos.

Contexto recente

No dia 4 de setembro, foram autorizadas 491 contratações temporárias a partir do banco de excedentes do CNU 2024: 191 para a ANS e 300 para o Ministério da Saúde.

Panorama do CNU 2024

Vagas ofertadas: 6.640 (níveis médio e superior) em 21 órgãos do Executivo Federal, distribuídas em 8 blocos temáticos .

Salários iniciais (referência): de R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) a R$ 22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).

Provas: 18 de agosto, em 228 municípios, com mais de 2,1 milhões de inscritos.

CNU 2025 (referência)

Organização: FGV.

Vagas: 3.652 em 32 órgãos (níveis médio e superior), em 9 blocos temáticos ; iniciais de até R$ 17.726,42 .

Provas objetivas: 5 de outubro (Nível superior: 90 questões, 13h–18h; Nível médio: 68 questões, 13h–16h30).

Provas discursivas/redação: 7 de dezembro (Nível superior: 2 discursivas, 13h–16h; Nível médio: 1 redação, 13h–15h).

Resumo do CNU 2025

Banca: FGV

Vagas: 3.652

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Salários iniciais: até R$ 17.726,42

Inscrições: 2/7 até 20/7

Taxa de inscrição: R$ 70,00

Provas: Prova objetiva: 5/10 Prova discursiva: 7/12

Edital

