24/04/2026
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Senai oferece hoje 13 mil vagas gratuitas com auxílio de R$ 700

Senai abre cursos gratuitos com auxílio de R$ 700; veja como se inscrever

Por Redação ContilNet 24/04/2026 às 07:32
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Senai oferece hoje 13 mil vagas gratuitas com auxílio de R$ 700
Crédito: Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em conjunto com a Petrobras, lançou o programa Autonomia e Renda, uma iniciativa focada em preparar trabalhadores para os setores de tecnologia e indústria. O grande diferencial é o suporte financeiro: os alunos selecionados recebem entre R$ 660 e R$ 700 por mês para ajudar na permanência nos estudos.

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Áreas de Atuação e Vagas

O programa está estruturado em dois pilares principais, totalizando 13 mil oportunidades:

  • Tecnologia (11 mil vagas): Foco em Letramento Digital (online) e Programação Full Stack (presencial).

  • Indústria (2 mil vagas): Cargos de alta demanda como Caldeireiro, Eletricista Industrial, Soldador, Mecânico Montador e Instrumentista.

Benefícios Além da Bolsa

Além do auxílio mensal, os participantes dos cursos presenciais contam com:

  • Vale-transporte e alimentação;

  • Uniforme completo;

  • Acompanhamento pedagógico e bem-estar;

  • Possibilidade de adesão à previdência privada.

Com informações do Portal Tempo Novo.

Como Funciona a Seleção?

A jornada começa com o curso de Letramento Digital. Os alunos que concluírem esta etapa online estarão aptos a disputar as vagas para as formações técnicas avançadas e presenciais. Ao final, os concluintes recebem um diploma técnico ou certificado de qualificação com validade nacional, acelerando a entrada no mercado de trabalho.

Quem Pode se Inscrever?

  • Jovens e adultos a partir de 17 anos;

  • Candidatos de qualquer região do Brasil (verificando a disponibilidade de polos presenciais para a fase 2).

Prazo Final e Inscrição

Atenção ao calendário: as inscrições encerram-se no dia 24 de abril de 2026. O processo é feito exclusivamente de forma virtual através do portal oficial do programa Autonomia e Renda.

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