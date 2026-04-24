Senai abre cursos gratuitos com auxílio de R$ 700; veja como se inscrever

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em conjunto com a Petrobras, lançou o programa Autonomia e Renda, uma iniciativa focada em preparar trabalhadores para os setores de tecnologia e indústria. O grande diferencial é o suporte financeiro: os alunos selecionados recebem entre R$ 660 e R$ 700 por mês para ajudar na permanência nos estudos.

Áreas de Atuação e Vagas

O programa está estruturado em dois pilares principais, totalizando 13 mil oportunidades:

Tecnologia (11 mil vagas): Foco em Letramento Digital (online) e Programação Full Stack (presencial).

Indústria (2 mil vagas): Cargos de alta demanda como Caldeireiro, Eletricista Industrial, Soldador, Mecânico Montador e Instrumentista.

Benefícios Além da Bolsa

Além do auxílio mensal, os participantes dos cursos presenciais contam com:

Vale-transporte e alimentação;

Uniforme completo;

Acompanhamento pedagógico e bem-estar;

Possibilidade de adesão à previdência privada.

Com informações do Portal Tempo Novo.

Como Funciona a Seleção?

A jornada começa com o curso de Letramento Digital. Os alunos que concluírem esta etapa online estarão aptos a disputar as vagas para as formações técnicas avançadas e presenciais. Ao final, os concluintes recebem um diploma técnico ou certificado de qualificação com validade nacional, acelerando a entrada no mercado de trabalho.

Quem Pode se Inscrever?

Jovens e adultos a partir de 17 anos ;

Candidatos de qualquer região do Brasil (verificando a disponibilidade de polos presenciais para a fase 2).

Prazo Final e Inscrição

Atenção ao calendário: as inscrições encerram-se no dia 24 de abril de 2026. O processo é feito exclusivamente de forma virtual através do portal oficial do programa Autonomia e Renda.