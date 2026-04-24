O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em conjunto com a Petrobras, lançou o programa Autonomia e Renda, uma iniciativa focada em preparar trabalhadores para os setores de tecnologia e indústria. O grande diferencial é o suporte financeiro: os alunos selecionados recebem entre R$ 660 e R$ 700 por mês para ajudar na permanência nos estudos.
Áreas de Atuação e Vagas
O programa está estruturado em dois pilares principais, totalizando 13 mil oportunidades:
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Tecnologia (11 mil vagas): Foco em Letramento Digital (online) e Programação Full Stack (presencial).
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Indústria (2 mil vagas): Cargos de alta demanda como Caldeireiro, Eletricista Industrial, Soldador, Mecânico Montador e Instrumentista.
Benefícios Além da Bolsa
Além do auxílio mensal, os participantes dos cursos presenciais contam com:
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Vale-transporte e alimentação;
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Uniforme completo;
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Acompanhamento pedagógico e bem-estar;
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Possibilidade de adesão à previdência privada.
Com informações do Portal Tempo Novo.
Como Funciona a Seleção?
A jornada começa com o curso de Letramento Digital. Os alunos que concluírem esta etapa online estarão aptos a disputar as vagas para as formações técnicas avançadas e presenciais. Ao final, os concluintes recebem um diploma técnico ou certificado de qualificação com validade nacional, acelerando a entrada no mercado de trabalho.
Quem Pode se Inscrever?
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Jovens e adultos a partir de 17 anos;
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Candidatos de qualquer região do Brasil (verificando a disponibilidade de polos presenciais para a fase 2).
Prazo Final e Inscrição
Atenção ao calendário: as inscrições encerram-se no dia 24 de abril de 2026. O processo é feito exclusivamente de forma virtual através do portal oficial do programa Autonomia e Renda.