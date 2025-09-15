CNU: 80% dos candidatos da lista de espera manifestam interesse nos cargos

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) informou nesta segunda-feira (15/9) que 80,08% dos aprovados em lista de espera do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) já manifestaram interesse em seguir na disputa pelas vagas. O dado foi anunciado pelo assessor especial Pedro Assumpção durante live para tirar dúvidas dos candidatos. Metrópoles

Segundo o MGI, o objetivo dessa etapa é filtrar quem realmente deseja tomar posse, já que, na primeira rodada de nomeações, a adesão ficou abaixo do esperado. A manifestação de interesse deve ser feita até 23h59 de quinta-feira (18/9), pelo site ou aplicativo SOUGOV.BR, e quem não responder será excluído da lista de espera. O resultado das novas listas será divulgado até 10 de outubro de 2025, com aviso por e-mail e pela Caixa Postal do gov.br. Agência Brasil+1

O MGI reforça que manifestar interesse não garante nomeação: a classificação final depende do desempenho e da nota do candidato. Metrópoles

Como confirmar o interesse

Acesse o SOUGOV.BR (app ou web) com conta gov.br nível Prata ou Ouro ;

Verifique cada cargo em que aparece na lista de espera e marque “com interesse” ou “sem interesse” ;

É possível alterar as escolhas quantas vezes quiser até 18/9. Serviços e Informações do Brasil+1

Fonte: Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet