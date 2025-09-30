Colégio Militar abre processo seletivo para ingresso de novos alunos em 2026; veja como se inscrever

O Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET) vai selecionar novos estudantes para o 6º ano do Ensino Fundamental II no ano letivo de 2026. O edital nº 001/CMET – PMAC/SEE foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (30/09) e regulamenta todo o processo. A iniciativa é fruto de parceria entre a Polícia Militar do Acre (PMAC) e a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Serão ofertadas 120 vagas, divididas de forma igualitária: 60 destinadas a filhos de policiais militares e 60 abertas à comunidade em geral. A norma ainda prevê que 6% das oportunidades sejam reservadas para candidatos com deficiência, respeitando a ordem de classificação no exame intelectual. Para participar, é necessário estar concluindo ou já ter finalizado o 5º ano do Ensino Fundamental e ter, no máximo, 12 anos até 31 de dezembro de 2026.

O processo seletivo está estruturado em cinco etapas: inscrição, homologação das inscrições, sorteio público, Exame Intelectual (EI) e matrícula. As inscrições acontecem entre os dias 13 e 17 de outubro de 2025, preferencialmente pela internet, mediante envio digital da documentação exigida. Em seguida, no dia 28 de outubro, ocorrerá o sorteio público no CMET: às 8h para dependentes de militares e às 10h para a comunidade civil. O resultado oficial será divulgado em 31 de outubro no Diário Oficial. Apenas os sorteados, em número equivalente ao dobro das vagas disponíveis, poderão realizar a prova.

O Exame Intelectual está marcado para o dia 23 de novembro de 2025, das 8h às 10h. A avaliação terá 20 questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa e 10 de Matemática. O desempenho mínimo exigido é de 50% em cada disciplina, ou seja, ao menos 5 acertos em Português e 5 em Matemática. O gabarito preliminar será publicado no mesmo dia, às 14h, no mural do CMET. Já o resultado final, com a classificação dos candidatos, sairá no Diário Oficial de 16 de dezembro de 2025.

Pais e responsáveis devem ficar atentos às regras do edital, que detalha prazos, documentos obrigatórios e critérios de participação. O descumprimento das normas, a ausência em qualquer fase ou a falta de homologação da inscrição podem levar à eliminação do candidato. A publicação do edital marca o início da seleção para alunos que desejam estudar no Colégio Militar Tiradentes em 2026.

