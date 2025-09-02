Colégio Militar em Rio Branco lança processo seletivo com 120 vagas para o ano letivo de 2026

O Colégio Militar Estadual Dom Pedro II, em Rio Branco, abriu processo seletivo para ingresso no 6º ano do Ensino Fundamental II no ano letivo de 2026. O edital, publicado no Diário Oficial do Estado, oferta 120 vagas para o turno vespertino.

De acordo com a legislação estadual, 50% das vagas são destinadas a dependentes de militares estaduais do Acre. As demais serão preenchidas pela comunidade em geral, obedecendo à ordem de classificação no processo seletivo.

As inscrições estarão abertas de 6 a 10 de outubro de 2025, podendo ser feitas pela internet ou presencialmente no próprio colégio, localizado no Loteamento Santo Afonso, em Rio Branco. O candidato deve apresentar documento de identificação, CPF e estar concluindo ou ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental em 2025.

A idade mínima exigida é de 10 anos completos e a máxima de 11 anos até 31 de dezembro de 2026.

O processo seletivo será composto por três fases: inscrição, sorteio e avaliação escrita.

O sorteio público ocorrerá em 18 de outubro de 2025, em dois momentos: às 8h para dependentes de militares e às 10h para candidatos da comunidade civil. Serão sorteados o dobro das vagas disponíveis. O resultado preliminar sai no dia 20 de outubro, e o oficial, no dia 27 do mesmo mês.

A avaliação escrita será aplicada em 2 de novembro de 2025, das 8h às 12h, nas dependências do colégio. A prova terá 36 pontos no total, distribuídos entre Língua Portuguesa (10 questões), Matemática (16 questões) e Produção Textual (10 pontos). Para ser aprovado, o candidato precisa acertar pelo menos 50% em cada disciplina.

O gabarito preliminar será divulgado em 3 de novembro, e a classificação preliminar no dia 17. Haverá prazo para recursos em 11 e 12 de novembro, com julgamento nos dias 13 e 14. O resultado definitivo está previsto para 24 de novembro, com publicação no Diário Oficial em 28 de novembro.

Os classificados deverão efetivar matrícula entre 5 e 9 de janeiro de 2026. A documentação exigida inclui histórico escolar, certidão de nascimento, RG e CPF do aluno, fotos 3×4, comprovante de endereço e documentos dos pais ou responsáveis. Dependentes de militares precisam apresentar carteira funcional do titular.

O edital prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, com critérios específicos para inclusão. Também há possibilidade de atendimento especial no dia da prova, mediante apresentação de laudo médico.

As provas serão baseadas no conteúdo do 5º ano do Ensino Fundamental, incluindo leitura e interpretação de textos, ortografia, gramática, operações matemáticas, sistema de numeração, frações, medidas, geometria e tratamento de informações.