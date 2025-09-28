28/09/2025
Colisão entre caminhão, carro e moto deixa um morto e dois feridos na BR-364, em Rio Branco

Fiat Argo prata colidiu na traseira de um caminhão Ford F4000 que vinha de Boca do Acre

Um grave acidente envolvendo três veículos — um caminhão, um carro de passeio e uma motocicleta — foi registrado na noite deste sábado (27), no km 22 da BR-364, próximo a Rio Branco.

Colisão entre caminhão, carro e moto deixa um morto e dois feridos na BR-364, em Rio Branco. Foto: ContilNet

De acordo com informações, um Fiat Argo prata, que seguia no sentido Rio Branco, colidiu na traseira de um caminhão Ford F4000 que vinha de Boca do Acre (AM). Com o impacto, o carro rodou na pista e atingiu uma motocicleta Honda CG 160 Fan que trafegava no sentido oposto. O Argo ficou completamente destruído.

O passageiro do carro, Claudenor Borges, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista, Fábio Felipe Carneiro, de 42 anos, foi socorrido e encaminhado para a UPA do Segundo Distrito.

A motociclista, Micaela da Silva Machado, de 31 anos, sofreu fraturas no pé, suspeita de fratura na mão e múltiplas escoriações. Ela recebeu atendimento médico e também foi encaminhada para uma unidade de saúde. O caminhão era conduzido por Fausto Souza dos Santos, de 78 anos, que não ficou ferido.

Segundo relatos, os ocupantes do Argo retornavam de um evento de maçonaria realizado no município de Acrelândia.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar a perícia e remover o corpo da vítima.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

